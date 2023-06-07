蔡阿嘎評日本餐廳難吃！「木曜女神」超驚訝 親授日人解決祕招
知名網紅蔡阿嘎日前因一部評價日本5家餐廳超難吃的影片，遭到台灣、日本網友撻伐，甚至燒到日本各大電視台都在討論，即便本人2度致歉，仍無法平息怒火。對此，來台發展的日籍女星阿部瑪利亞，聽到後則是相當驚訝，也笑著希望日本的朋友們可以多來看她的頻道。
記者詹鎰睿/綜合報導
阿部瑪利亞今（7）日下午出席「《閃躍吧！星夢☆頻道》年度代言人記者會」，身為網路節目《木曜4超玩》主持人的她，已經來台發展6年之久，廣受許多台灣網友喜愛。談到蔡阿嘎在日本炎上事件，阿部瑪利亞聽聞後相當驚訝，由於平常工作較為忙碌，沒有注意到相關新聞。
不過，阿部瑪利亞透露之前回到日本時，剛好碰到正在拍片的蔡阿嘎，並大讚對方個性親切、人又好，也很開心有那麼多的台灣YouTuber喜歡日本。一聽到大多日本網友都不喜歡蔡阿嘎，阿部瑪利亞幽默笑說，希望日本網友們也能多來看看她的頻道。
由於阿部瑪利亞平時也有經營YouTube頻道，時常以日本人的身分介紹台灣美食，而被問到「如果遇到不好吃的食物」怎麼辦，阿部瑪利亞則說，她會以「很有趣、很特別的味道」或是「日本人可能不太喜歡、不習慣」等方式來婉轉介紹。