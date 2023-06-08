蝦皮2023上半年趨勢出爐！頂級會員數飆漲近20%！

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趨勢1：「舊客回購」潛在收益遠超新客開發，「18號會員日」成功創品牌會員消費力新高
台灣電商競爭日趨劇烈，品牌必須提供獨特的用戶體驗和穩健會員經營來提升競爭優勢。根據invesp統計，獲取新客戶的成本是維持舊客的成本的5倍以上，而舊客回購所創造的收益也遠遠超過新客。觀察到穩固舊客的重要性，蝦皮購物今年推出「18號會員日」，針對不同等級會員提供專屬蝦幣回饋優惠，同時也持續創造推出多元且豐富的主題活動，致力抓住各類型用戶的需求。觀察到內部最新數據，2023上半年會員用戶數與去年同期相比呈倍數增長，其中白金蝦及金蝦等頂級會員數更於今年強勢成長近20%，其中消費力最驚人的白金蝦平均消費客單價，對比前一級會員，更遠超將近40%成長，顯示會員機制為站上帶來強勁的成長動能；另一方面，蝦皮購物品牌會員功能的推出收到廣大關注，相較去年同期，今年的參與店家數大幅增長逾4倍，可見「會員制」對品牌的重要性，除了有效維繫舊客關係，並為用戶開創更有誘因的購物場景、推動業績成長。
趨勢2：「消費保障」與購物滿意度呈正相關，實體活動有效帶動站上話題熱度及銷售飆升！
進一步觀察站上銷售動力，雖疫情解封使實體消費熱潮回穩，但在「蝦皮安心退」與「正品保障」的兩大服務強力加乘下，仍有效推動消費者購物滿意度，無論全站或商城的消費買氣相較去年同期皆大幅提高，其中女性全年齡層用戶更不斷創下驚人消費力，尤其原先消費力較低的55-70歲熟齡女性消費族群，今年於商城買氣更提高將近3成，顯見全方位且聚焦安心品質的溝通，是達成民眾願意放心網購的重要指標之一。今年搭配618全民年中慶，蝦皮購物重磅力邀啦啦隊甜心峮峮、幽默風趣的知名Youtuber黑龍，共同合作推出全新安心退影片，分別飾演劇中帥氣女特務「美韻慧」與滑稽特務「安勳兌」，精心的劇情設計並善用諧音梗期待加深各界「蝦皮安心退 退貨免運費」的印象。
進一步洞悉用戶全站熱搜關鍵字，發現上半年隨著多場演唱會於台灣舉辦、大檔電影上映，「明星」、「動漫」等搜尋次數高漲，像是BLACKPINK關鍵字搜尋於３月期間明顯增長，帶動演唱會周邊商品銷售破千！站上前三熱銷商品包括：官方螢光棒、JISOO首張單曲專輯預購及隨機小卡等；而隨著灌籃高手電影版上映，相關商品更躋身熱銷大黑馬，光是漫畫搜尋熱度就成長10倍！另觀商城熱銷排行，「動漫」搜尋人氣同樣居高不下，尤其以間諜家家酒造型悠遊卡聯名話題最夯，外部時事帶動消費者進站並落實消費的商機漸成新常態。
趨勢3：直播購物成電商銷售成長加速器 !「直播教母」利菁聯合Dyson、創聚光等品牌新登場
據麥肯錫報告指出，2026年前透過直播帶來的消費總額，有望到達整體電商銷售市場的20%。瞄準龐大的直播商機，蝦皮購物致力深耕直播市場，據統計，今年上半年不重複觀看用戶數相較去年提升，日平均收看時長達約2.5小時！2023上半年相較去年同期觀看總次數提高近20%，顯示電商直播產業魅力依舊。
作為台灣娛樂電商龍頭，蝦皮購物更積極透過多元企劃和跨界合作，提供用戶優質的觀看體驗。今年4月時逢大甲媽祖遶境，大甲鎮瀾宮線上商城獨家於蝦皮購物站上開啟遶境直播，打造足以讓消費者身臨其境般體驗宗教盛事環境，連日直播更加帶動站上聯名商品買氣成長近2倍，成功銷售台灣在地本土文化。另外，名人加持更成為直播帶動觀看流量的關鍵，近期蝦皮直播首度邀請統一獅教練林岳平出席公益直播，抓準棒球經典賽後持續熱燒的棒球魂，第一次合作開播即達到收看次數突破4萬，跨界合作更加打造十足話題性；今年起蝦皮購物更邀請「直播教母」利菁加入蝦皮直播，透過藝人魅力帶動直播銷售買氣，今晚(6/8)9點更將與Dyson、創聚光等知名品牌進行同台直播，預計突破近20萬次觀看，再次驗證多元性的娛樂直播成為電商銷售的成長加速器。
趨勢4：跨界合作夯！異業合作不斷創新拉抬品牌知名度、引爆社群話題，激發逾4倍業績成長
精彩的跨界合作不僅能帶出高度討論的話題熱度，更對業績提升有正面加持的效果。蝦皮購物持續攜手各方產業、創造跨界合作的可能性，今年2月瞄準情人節閃光話題，攜手台灣新銳流行眼鏡品牌KlassiC.，推出聯名閃光墨鏡，規劃「放閃抗閃」趣味投票活動，成功引爆社群話題並創造350萬曝光的觸及，更帶動KlassiC.蝦皮商城業績提升超過300%；除外，活動標語「有伴用力閃，沒伴檔光害」更是榮獲2023年「廣告流行語金句獎」十大金句肯定！4月則看準兒童節到來，攜手知名旅行社推出迪士尼100周年慶祝活動，送出總價值近40萬的郵輪旅遊，並推出逾百件破盤優惠的迪士尼款商品，創下銷售成長逾4倍的佳績；另外蝦皮遊戲更推出限定遊戲，網羅各式迪士尼、皮克斯、星際大戰、漫威等知名角色設計，童趣介面再次拉升品牌知名度、並帶動銷售買氣，達到蝦皮與異業夥伴共創雙贏。
趨勢5： 取貨服務持續升級！南部蝦皮店到店取件數獨步全台，瞄準無人科技再推智慧取貨
多檔優惠與創新合作推動消費者下單意願，取貨機制進而成為用戶首要考量！為提供民眾最便利且多元的取貨管道，蝦皮購物自2021年推出「蝦皮店到店」，含合作店家累積至今已超過900間門市。觀察2023上半年取件數最高的門市，驚喜地由「高雄」獨占鰲頭，包辦前五名中的四席，另外台中門市也進榜，顯見南部消費者對蝦皮店到店取件服務偏好度大幅提升。去年起，為持續優化蝦皮店到店的服務流程與整體使用體驗並創立智取門市，對比今年1月，智取店取件數成長超過100%，整體使用率穩定上升，並以30-34歲、18-24歲年輕女性用戶為前兩大使用的主要族群。創新的智取店服務不只大幅提升用戶的彈性及便利性，蝦皮購物更成功為買賣雙方提供更多元的物流共贏局面！