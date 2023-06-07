《變形金剛：萬獸崛起》上映！林柏宏曾演出戲分被剪光：揪她去看
林柏宏代言「飢餓三十」活動，今（7）日他首度分享與台灣世界展望會前進索馬利蘭的趣事，在台上數度哽咽：「小男生帶給我很大的力量！」而他曾拍攝《變形金剛4》最終畫面被剪光，今日適逢《變形金剛：萬獸崛起》上映，林柏宏笑說：「會去看！」可能揪也有演出的紀培慧一起去看。
記者黃雅琪/台北報導
林柏宏4月底與台灣世界展望會前進索馬利蘭7日，笑說自己足球球技太差，讓小男孩出現真實嫌棄的表情：「那時候他直接跟我說『BAD』，我問他要不要跟我同隊，他還遲疑了很久，我想說反應會不會太真實。」而私底下他也有定期資助貧困兒童：「看到他們生活變好，會感受到許多力量。」
先前與友人看房子被拍的林柏宏，今日表示自己已經看房到一個階段，會先停看一陣子：「看房子很看緣分，看了一陣子就覺得目前的物件其實差不多，所以會停一下，覺得可能過一段時間就會再出現好的房子。」對於看房需求，他認為採光很重要：「我會看2到3房的格局，因為如果房子太大要打掃也是滿辛苦的。」
林柏宏以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍北影影帝，他表示得知消息時正在工作，當下心情非常激動！對於同片主角許光漢沒入圍，林柏宏說有收到對方傳訊恭喜，他回：「我回說比較想跟你一起入圍，因為那時候都在一起上課、排戲，加上宣傳，所以我覺得整個劇組一起入圍是最開心的。」而許光漢稍早在活動上自嘲：「我又沒入圍我幹嘛去？」林柏宏笑著向許光漢喊話：「是家人就一起來吧！」