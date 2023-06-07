連9黑！5月出口年減14.1% 財部估：最快9月才有機會轉正成長
受到全球通膨與升息效應之抑制，市場消費動能仍舊低迷，加上供應鏈庫存調整時間延長，財政部今（7）日公布今（2023）年5月出口361.3億美元，年減14.1%，連續9個月負成長，出口動能仍疲弱，5大外銷市場呈現「2好3壞」，而累計1至5月出口年減16.9%。財政部統計處長蔡美娜表示，雖然這幾個月出口減幅未再擴大，但預估還會持續下滑，最快9月才有機會看到正成長，最慢則要到11月，出口轉折點仍在第4季。
記者顏真真／台北報導
蔡美娜指出，出口主要貨品中，5月資通與視聽產品受電腦零附件出口創高帶動，年增11.9%，是唯一正成長者，電子零組件因消費性電子需求萎縮、產業持續調節庫存，年減9.9%；礦產品受油價下跌及比較基數偏高影響，年減49.1%，紡織品因服飾消費市場疲弱，年減36.2%，塑、化產品隨價、量齊挫，各年減31.1%、27.3%。累計1至5月出口以資通與視聽產品年減3.7%最輕微，其餘貨品衰退1-3成。
在主要出口市場部分，呈現「2好3壞」，她表示，5月對中國大陸與香港、東協出口下降較多，各年減19.4%、16.9%，對日本出口因電子零組件出貨成長，年增7.8%；隨資通產品需求增溫，對歐洲出口轉為正成長2.4%，對美國減幅縮小至3.5%。累計前5月除了對日本出口年增2.6%外，其餘4市場均呈下滑，其中對陸港年減26.7%降幅最大，占總出口比重35.2%，對美國占比 16.0%，分別為20年來同期新低及新高。
展望未來，蔡美娜分析，高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興技應用與數位轉型商機持續發酵，以及終端產品晶片含量提高，均有利挹注我國出口動能，惟全球經濟在通膨、升息、俄烏戰事僵持等因素阻礙下，成長力道明顯受限，復有美中科技戰增添不確定性，皆為我國外貿情勢帶來相當壓力，仍待密切關注後續發展。
她預期，總出口還會持續下滑，6月出口年減幅度可能在14%至16.5%，上半年出口呈現盤整，出口降幅估在16%至17%，這也將是近14年來最深跌幅，而整個出口轉折點仍在第4季，以下滑周期12至14個月來看，最快今年9月才有機會回到正成長，最慢則要等到11月，。