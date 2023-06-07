國人近９成維生素Ｄ缺乏！醫指３關鍵，４招改善避免惹病上身！

我是廣告 請繼續往下閱讀
她作息日夜顛倒、不曬太陽，維生素D過低，嚴重慢性發炎！
一名26歲女性案例，從事文創產業，作息日夜顛倒，如同蝙蝠一般晝伏夜行，加上追求美白，出門必擦防曬乳、以計程車代步，連用餐都仰賴外送平台，深怕曬到太陽。體內維生素D濃度一般建議值為≥30ng/ml，但林小姐長期下來低至1.9ng/ml，導致身體慢性發炎嚴重，也患有如過敏性鼻炎、帶狀皰疹等自體免疫疾病。
國人近9成維生素Ｄ缺乏，醫指３關鍵，室內族要留意！
聯安預防醫學機構聯安診所，自2015-2022年間共125,292筆維生素D數據進行分析，發現高達8成7的民眾皆維生素D不足或缺乏，約每10人中就有近9人維生素D異常。
關鍵因素一：防曬、美白聯安預防醫學機構總院長鄭乃源醫師進一步以性別分析，發現男性有將近8成5維生素D異常，女性更有將近9成未達建議值，推測是因為女性較男性更追求美白、防曬，又沒有額外補充的習慣，導致維生素D異常狀況居高不下。
關鍵因素二：多在室內在各年齡層中，又以21-30歲的年輕人為異常之冠，高達9成3不足或缺乏。推測可能與近幾年外送文化發達，加之室內娛樂盛行所致。
關鍵因素三：攝取有限走進藥妝店，架上維生素D商品琳瑯滿目，電視新聞、媒體雜誌也經常呼籲補充維生素D的重要性，但為何國人維生素D數值仍普遍未達建議值？鄭乃源院長表示，最主要是因為身體每日消耗維生素D，但日常飲食只能補充身體所需的5%~10%。因此若沒有透過每日充足的陽光或保健食品補充，較難以讓體內維生素D維持建議濃度。
防維生素D缺乏惹病上身，醫教簡單４招補好補滿！
想有效補充維生素D其實並不難，把握以下四原則，便能輕鬆打造健康好身體。
適當日照：陽光是轉換維生素D的重要來源，要留意曝曬時間，建議於每日10:00~14:00，曬至少10到15分鐘，且最好避開正中午的陽光，避免曬傷，並注意玻璃、衣物、防曬乳等物質阻擋，全身至少要有40%的肌膚沐浴在陽光下才能有效補充。
食物攝取：多攝取富含維生素D的食物，推薦的「陽光食物」可如黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉、新鮮香菇、豬肝等。
保健食品：推薦選擇D3形式的維生素D保健食品，也可選擇添加維生素K的複方劑型，有助鈣質吸收、強化骨骼。
定期檢測：除了每年健檢時建議將維生素D檢測納入自身健檢項目中外，也建議有定期補充維生素D保健食品者每3~6個月進行回測，第一線掌握身體健康狀況，了解補充成效。
她維生素Ｄ不足影響骨密度，經醫師協助兩者皆獲得改善！
63歲案例早在2018年到聯安進行全身健檢時，維生素D數值僅15.3ng/ml，骨質密度T值低至-2，推測是停經加上長期維生素D不足及缺乏適當運動導致。此後經醫師建議開始補充維生素D，短短四年維生素D回到建議值以上33.2ng/ml，而骨質密度T值更改善至-1.4。
鄭乃源院長提醒，儘管日照為維生素D的重要來源，但多數民眾的工作場域都在室內，難以曬到太陽，加之從飲食獲得的補充有限，因此想要避免維生素D不足或缺乏，還是應視情況補充足夠劑量的保健食品。最重要的是要有健康意識，正視自身狀況並積極調整，才是實踐預防醫學的真諦，避免疾病，養生健康。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。