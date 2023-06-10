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元元爽賺300萬元！靠「2支股票」變小富婆　投資祕訣只有4個字

▲元元靠2支股票賺進300萬元，本人分享投資觀念。（圖／翻攝自元元臉書）
▲元元靠2支股票賺進300萬元，本人分享投資觀念。（圖／翻攝自元元臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

元元（吳婕安）憑日系童顏、E罩杯身材於直播平台發跡，2018年受邀錄製《綜藝玩很大》節目打開知名度，受封「新宅男女神」、「呆萌系教主」，曾推出多本性感寫真集，近年成為各大綜藝節目力邀來賓，工作步上軌道的她，收入越來越穩定，曾分享投入股票市場，半個月內賺到近100萬元，本人也傳授自己的投資觀念。

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▲元元IG有98萬人追蹤。（圖／翻攝自元元臉書）
▲元元兼具可愛和性感，IG超過99萬人追蹤。（圖／翻攝自元元臉書）
之所以會接觸股票，元元先前在《綜藝大熱門》透露，因為別人都跟她說玩股票很危險，這反而引發她的好奇心，看著朋友玩，也手癢想嘗試，於是抱著「玩玩看」的心態，準備150萬元當作本金，挑了幾支電子股，沒想到，買進後股價就開始狂飆，進場半個月就賺了100萬元，股齡才1年的她，懵懵懂懂獲利百萬，元元笑稱自己走新手運。

主持人Lulu聽完元元的故事，開玩笑說「難怪有一陣子沒看到妳」，元元竟也大方承認「對！我就有一陣子沒有上通告，就是因為賺太多錢」，讓全場譁然，不過她知道電子股不可能一直漲下去，所以就脫手賣掉。

▲元元擁有E罩杯好身材。（圖／翻攝元元IG）
▲股市小白元元進場半個月就賺進100萬元。（圖／翻攝自元元IG）
還有一次，朋友跟元元介紹航運股資訊，她在80幾塊時進場，一口氣買了20張，但因為對於股票一竅不通，只看得懂紅色是漲、綠色是跌，所以買進後就一直放著，怎料，某天打開看損益表，發現自己默默賺了200多萬元，一旁曾在股市慘賠的唐從聖、洪都拉斯聽了羨慕又忌妒，此後元元信心大增，轉買美股，看錯漲跌代表色的她，以為紅色是漲便加買，意外「逢低買進」，後來該支美股大漲，也賺了幾十萬元台幣。

▲▼元元呆萌中不失性感。（圖／元元臉書）
▲除了電子股，元元接連買航運股、美股都賺錢。（圖／翻攝自元元臉書）
元元分享自己的理財方法，非常重要的關鍵就是「見好就收」，確定獲利超過預設值就會毫不猶豫賣掉，「忘記跟大家說，我一定也虧過錢，虧錢是一定有的，但一定要設好停損點，這樣子虧錢的時候也不會大虧！」強調股票的風險真的很大，「我其實也不完全是靠運氣～還是要認真做功課！不對！應該說還是認真工作比較實在！」

針對元元的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她認為投資都有新手運，1年賺並不表示5年也會賺，更不代表這一輩子永遠都會賺，且每次多頭時代的主流股都不同，上次是航運股這次是AI股，真的要做足功課才有機會獲利，「股票不是拿來玩的，是要有研究，思考適合自己的策略，才能當長期贏家。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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