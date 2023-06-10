元元爽賺300萬元！靠「2支股票」變小富婆　投資祕訣只有4個字

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主持人Lulu聽完元元的故事，開玩笑說「難怪有一陣子沒看到妳」，元元竟也大方承認「對！我就有一陣子沒有上通告，就是因為賺太多錢」，讓全場譁然，不過她知道電子股不可能一直漲下去，所以就脫手賣掉。
還有一次，朋友跟元元介紹航運股資訊，她在80幾塊時進場，一口氣買了20張，但因為對於股票一竅不通，只看得懂紅色是漲、綠色是跌，所以買進後就一直放著，怎料，某天打開看損益表，發現自己默默賺了200多萬元，一旁曾在股市慘賠的唐從聖、洪都拉斯聽了羨慕又忌妒，此後元元信心大增，轉買美股，看錯漲跌代表色的她，以為紅色是漲便加買，意外「逢低買進」，後來該支美股大漲，也賺了幾十萬元台幣。
元元分享自己的理財方法，非常重要的關鍵就是「見好就收」，確定獲利超過預設值就會毫不猶豫賣掉，「忘記跟大家說，我一定也虧過錢，虧錢是一定有的，但一定要設好停損點，這樣子虧錢的時候也不會大虧！」強調股票的風險真的很大，「我其實也不完全是靠運氣～還是要認真做功課！不對！應該說還是認真工作比較實在！」
針對元元的理財方式，《NOWnews今日新聞》特別採訪財經專家盧燕俐，她認為投資都有新手運，1年賺並不表示5年也會賺，更不代表這一輩子永遠都會賺，且每次多頭時代的主流股都不同，上次是航運股這次是AI股，真的要做足功課才有機會獲利，「股票不是拿來玩的，是要有研究，思考適合自己的策略，才能當長期贏家。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。