賴清德認黨內觀念不足　下令三機制「建立性平友善工作環境」

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賴清德指出，這個禮拜以來做了三大黨務革新的工作。首先是加強通報機制，除了由受害人的單位主管，循黨內的程序來進行以外，現在多加了三項。第一個是可以直接跟秘書長直接申訴；第二個是性平部主任設立了一個專責信箱，類似黨內專線電話，且信箱只有性平部主任可以查閱，以保護當事人的隱私；第三個是增加外部的機制，設外部的社工支援系統，並與外部心理及法律專家進行保密合作，當同仁隱私及種種考量不願意進行內部通報時，可以透過社工師協助連結資源，諮詢外部心理及法律專家，尋求專業的支持與協助，並且在最自在與安心的情況下，訴說自己遭遇到的性騷擾，或更嚴重的性侵害的事件，而得到保護。
賴清德指出，第二黨務革新為秉持「零容忍」處理原則，任何的申訴一定都會進入性平的程序，只要申訴，透過上訴四個管道，一定會進入性評程序，透過黨內性平小組協助，後續會有外部性平委員會來協助保護當事人權益的程序。然後在進行的過程當中，被害同仁在內部諮詢的過程中，在經同仁同意的情形下，全程得有一名性平申訴委員會的委員陪伴，或者是心理輔導師來陪伴並協助他。
賴清德也強調，黨務主管針對性騷隱匿不報，若查證屬實，一律開除、永不任用，情節嚴重還會移送法辦，也會把這個結果復知給包括在黨部其他單位、地方黨部，或者是在政府單位，甚至公司，一定會復知這個情況，以追究他的責任，這個是在零容忍的處理原則之下。
最後則是修改黨內規定，這部分由秘書長許立明、主席室主任周威佑、性平部主任李晏榕，正在進行黨內相關規定的修訂工作，目的就是希望建立一個更友善的性平工作環境。除了三大黨務革新以外，也將進行「性平教育」，黨內的性平教育自己親自參加，黨中央跟地方黨部相關同仁，也通通都要加入這個性平教育。
賴清德最後指出，要建立一個台灣社會性平更友善的工作環境，由行政院提法案，黨團一定會盡速進行修法，希望這一次的性平事件，不僅民進黨改善，也希望用民進黨改善的決心去推動修法，建立全台灣更加性別平等的工作環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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