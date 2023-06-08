老店新生／酸白菜火鍋「肉大人」回歸東區 《紐時》推薦發酵湯頭
2015年開設的「肉大人」火鍋，直接在店內設有肉舖，以發酵湯頭的酸白菜火鍋，搭配新鮮上桌的西班牙伊比利豬、匈牙利蒙娜麗豬、台灣東寶黑豬肉等多樣肉品，聲名大噪；2017年更登上《紐約時報》推薦，名列台北5間最佳食肆，成為當時甚有話題的時髦餐廳。因疫情中斷兩年，成為復興空廚旗下品牌後華麗回歸東區，不只端出大家記憶中的美味，並供應自然酒搭餐，及蔬菜自助吧吃到飽服務，品牌「轉大人」後保有質感、價格卻更為親民。
記者蕭涵云/台北報導
「肉大人」火鍋的「老」，不比營業歷史而在湯頭，在大家都已有既定印象的酸白菜火鍋界，要殺出重圍實屬不易；聚焦老派自然發酵的智慧，從湯底到調料各有發揮，讓「肉大人」的湯頭，不只是重酸、而是清爽會回甘，再搭配泡椒、蒜頭釀、味噌等原料，發展出蒜頭釀味噌、泡椒麻辣鍋，這次回歸還提供原味昆布湯底和素食鍋底。涮入肉片油脂後，湯頭愈發有層次；更提供醋、腐乳醬、沙茶醬、臘八蒜醬、特調醬油等發酵食材製成的調料。
新生的「肉大人」火鍋，不只熱烈近10種肉類，包括台灣雲林究好豬帶皮豬五花、伊比利豬肉松阪、美國無骨牛小排、澳洲羊梅花、澳洲 M8 和牛，到富豪美食排行榜上的日本尾崎和牛都吃得到！連海鮮也有10種選擇，首推龍膽石斑和鱘龍魚。講究之處，連不同鍋底的菜盤，都有特別對應的配料，酸白菜配上芋頭丸、花枝餃，味增鍋搭起司丸、牛蒡甜不辣，昆布鍋放有雪芙丸、翡翠雞肉丸，泡椒鍋則是米血糕和鴨血。套餐價格自420～1500元豐儉由人；開幕祭出加碼優惠，即日起至6月30日，用餐選擇究好豬五花套餐，免費送一盤「主廚特選肉品」。
開動時記得遵循「肉大人」推薦的享用順序，先涮完肉後、再下蔬菜菇類、尚有餘胃再補澱粉。這次回歸的創舉，便是蔬菜自助吧吃到飽服務，每日供應台灣本地小農栽種的蔬果蕈菇類，樣式可是不馬虎地有絲瓜、水果玉米、白蘿蔔片、菠菜等多達8種可選擇。別忘記還有熟門熟路的老饕必吃「阿嬤肉燥飯」！前肉大人主理人、現任復興空廚營運協理的陳冠翰，接受《NOWnews今日新聞》採訪時，語帶感動地說，不少老客人重新光顧時，一句「這個肉燥飯還是跟當初一樣，是阿嬤的味道」，就令他安心不少。
他也發揮對自然酒的認識與推廣，每日將在「肉大人」提供超過6款自然派葡萄酒搭餐，從日本、澳洲、法國等地都有機會喝得到，相信是現今最多自然酒選項的火鍋店。他推崇自然酒的釀造方式回歸自然，立基於對環境友善的愛護與珍惜，減少人工干預、發酵卻能盡情展現風土的特色，與「肉大人」根本信念不謀而合。
復興空廚總經理曾威翰並分享，復興空廚迎戰台灣餐飲市場人才短缺和物價上揚的困境，透過培訓管理、央廚製造與聯合採購等努力，相信消費者能在服務、產品與售價上有感不同。「並將肉大人原本一大桌的服務型態拉近距離，變成一對一吧台式服務，經過近距離互動和自助選擇食材的服務」，更迎合消費者需求。