加入北約關鍵條件　傳瑞典法院批准土耳其引渡要求

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在瑞典，政府對引渡請求擁有最終決定權，但如果最高法院反對，則不能同意另一個國家的引渡請求。
根據「晚報」報導，法院上週做出這個判決，此時恰逢瑞典與土耳其兩國在土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）連任後、準備討論瑞典陷入停頓的北大西洋公約組織（NATO）入會申請之際。
「晚報」報導，這名35歲的男子於2014年因運送裝有大麻的袋子、被判處在土耳其監獄服刑4年7個月。
這名男子獲得假釋並移居瑞典，但在土耳其檢察官要求他服完剩餘刑期後，於去年8月被捕。
「晚報」報導，這名男子聲稱，他被土耳其當局通緝的真正原因，是他與親庫德族的左翼人民民主黨（HDP）的關係，以及支持被安卡拉列入黑名單的庫德工人黨。
根據「晚報」報導，法院在判決中指出，它曾詢問土耳其檢察官是否正對該男子進行涉及「宣揚恐怖組織」或「侮辱土耳其總統」的調查或指控，土耳其檢察官否認這一點。
土耳其和匈牙利是唯二尚未批准瑞典申請入會案的北約成員國─申請加入北約需要全體一致的批准。
到目前為止，艾爾段一直封鎖瑞典加入北約，指責斯德哥爾摩是「恐怖分子」的避風港，尤其是庇護庫德工人黨成員。
在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，瑞典和鄰國芬蘭結束兩個世紀以來的中立和軍事不結盟狀態，在2022年5月宣布申請加入北約。
雖然瑞典的申請仍然面臨反對，但芬蘭在4月4日成功成為北約第31個成員國。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120607