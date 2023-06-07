新北市府爆性騷案　男員工申訴遭同性主管上下其手

針對近日引起紛紛擾擾的政壇性騷擾事件，新北市政府今（7）日某局處也傳出性騷擾疑雲，某局室男性科室主管被指控在出差過程觸碰男部屬胸、腰及臀部，事發後該主管不認，甚至進而言語霸凌，引發部屬不滿提起申訴。對此，該局處也回應，對於性騷擾案件是本零容忍原則，公平公正進行調查。
記者吳嘉億／新北報導
該局處表示，5月3日接獲男性員工以書面申訴遭主管性騷擾，隔日便簽報啟動調查機制，成立性騷擾申訴調查委員會，9日由召集人指派5人組成專案小組進行調查，並於31日召開性騷擾申訴調查專案小組會議進行調查。
依規定專案小組須於受理日起2個月內調查完畢，並做成調查報告，提調查單位開會審議，必要時得延長1個月。
最後該局處強調，因該案涉及雙方隱私與人格法益，且仍有事件需詳細查証，後續擇期將再召開第2次會議，釐清相關事證，目前仍在密件調查進行中，尚未有結論。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110