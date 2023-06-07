63％民眾只打1劑猴痘疫苗！保護力低至4成　符合2條件應速接種第2劑

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上週新增18例本土猴痘 分佈11縣市上週國內新增18例猴痘本土病例，均為本國籍男性。羅一鈞提到，這18例猴痘病例分佈在11個縣市，分別為新北市4例，桃園市、臺中市、南投縣、高雄市各2例，臺北市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣和花蓮縣各1例。
年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於5月15日至6月1日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月30日至6月4日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者23名，已進行衛教並自我健康監測21天。
只打1劑仍有可能感染猴痘 63%民眾無完整保護這週本土病例數較上週增加，猴痘疫情仍持續中。根據疾管署資料顯示，主要感染族群以未接種猴痘疫苗的民眾為主，另外也有少數是已經打完第1劑猴痘疫苗，但還未接種第2劑疫苗的民眾
羅一鈞提到，國內已接種過1劑猴痘疫苗的民眾，目前估計大概有37%有完成第2劑的接種，也就是說還有63%打過第1劑疫苗的民眾，而且是已經滿4週應該要打第2劑的民眾，目前還沒有接種第2劑疫苗。
符合2條件應接種第2劑疫苗 保護力可達9成目前，民眾只要符合以下2條件，就可以前往接種第二劑猴痘疫苗，包括：
- 符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾
- 接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾
符合接種條件的民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網／猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊（https://gov.tw/3SG），查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並至合作醫療院所預約接種。
羅一鈞提醒，打1劑猴痘疫苗保護力只有4－8成，如果可以接種到2劑猴痘疫苗，保護力能提升到9成，呼籲民眾盡速接種。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58131
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