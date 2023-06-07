香格里拉對話　學者：北京採取軍事外交兩手策略

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）以美國印太地區領導力在會議上發表演說。奧斯汀說，美國有決心維護台海和平穩定，其他許多國家也是如此。
成功大學政治學系教授王宏仁7日接受中央社採訪表示，中國在香格里拉對話會議採取高姿態，李尚福的發言內容如同過去北京經常對外所稱的，批評美國霸權行為。
王宏仁指出，從李尚福談話中可以看到，北京仍期待美中開啟大國新型關係，前提是美國要拿出誠意，例如美國撤除對於李尚福的制裁，或可有機會換得雙方場邊會談，這個條件顯然未被美國埋單，「美國不做出改變，我現在態度也就是只能這樣」。
王宏仁認為，北京在處理美中關係上採兩手策略，軍事強硬訊號持續釋放給美國，美中軍事交流前提，必須先把爭議解決掉；另一方面，北京仍保有外交彈性空間，留有美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國的機會，推估雙方將會維持這種軍事很強硬、外交不中斷—一種緊張但可溝通互動模式。
中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉對中央社分析，美中兩國在香格里拉對話各自陳述己見，其實「說給自己人聽」成分居多，美中雙方目前沒有因應國內政局改變或是外交政策轉折等危機的對話急迫需求，所以可以看到美中延續強硬態度各自表述。
盧信吉認為，美中雙方在外交場合公開地、堅定地再次陳述各自所持政策立場，某種程度是對於各自國內有所交代、內政說服；這些陳述過去或多或少都有所提及，對於美中雙方底線仍有大段距離。（編輯：呂佳蓉）1120607