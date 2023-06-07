終身不婚不育益增！中國「一孩生育率」跌破0.5　人口專家示警

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賀丹在文中指出，中國社會水平被拉低的主要原因在於「一孩生育的萎縮和推遲」，他稱近年來中國「能生且願意生育第一個孩子」的家庭數量明顯減少，而「一孩」生育率的下降，進一步降低了二孩和三孩生育率。
西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保接受中國媒體《紅星新聞》採訪時表示，中國一孩生育率下降到0.5，並不代表中國有50%的女性「生育一孩」，如果想準確統計的話必須參考終身生育率，而一孩生育率下降問題也必需被高度重視，尤其是得警惕女性終身不婚不育的情況，提高生育水平。
另一方面，北京大學國家發展研究院教授雷曉燕則表示，中國生育率降固然與先前實施的生育政策有關，但更需解決女性就業遭受歧視的問題，尤其是不少建議稱要「延長女性產假」只是治標不治本，還可能加重企業對女性的歧視。若借重國際經驗來看，應思考增加中國男性的陪產假，若從以往最多一個月的陪產假延長至與女性產假相當，一方面可化解企業對女性的歧視，另可鼓勵男性更多參與撫育小孩，避免父親缺席的喪偶式育兒。
雷曉燕也建議，由政府負擔產假、陪產假期間的工資，減少企業成本，應可化解企業對生育小孩員工的歧視。她提到，先化解女性就業歧視，生育率不振的問題才能有解，否則將導致生育率續降的惡性循環，但化解之道絕非只是簡單延長產假而已。