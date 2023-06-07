謝和弦開直播罵吳宗憲「臭俗仔」！更一審判賠15萬 免登判決要旨
音樂人謝和弦在2019年開直播，怒批綜藝天王吳宗憲「臭卒仔」，還狠罵三字經，遭到吳宗憲提告求償100萬元，還要求在臉書粉專道歉，雙方對簿公堂。原先一審判決謝和弦賠償30萬元，並刊登道歉啟事，二審則改判謝賠償15萬元，張貼判決書要旨3天，吳宗憲不服再上訴，高等法院今（7）日更一審判決謝和弦免刊登判決要旨，仍須賠償15萬元，全案仍可上訴。
記者孫唯容／綜合報導
謝和弦在2019年12月19日、21日在臉書開直播，痛罵吳宗憲「裝什麼台灣大哥」、「臭卒仔」，還公然罵出三字經。事後吳宗憲提告公然侮辱，在刑事部分謝和弦遭士院處拘役20天，得易科罰金2萬元定讞。
民事部分，更一審法官認為，謝和弦坦承在臉書直播辱罵吳宗憲，讓吳宗憲的名譽受到不法侵害，雖經醫院鑑定，當時因為疾病而導致辨識行為違法能力顯著降低，不過並未達到「無意識或精神錯亂」程度，因此確實該負起賠償責任。
法官認為，考量雙方的年齡、職業、社會地位，該言論並未造成吳宗憲嚴重損害，而謝和弦也曾表示願意就言詞過於激烈部分，向吳宗憲道歉，不過吳宗憲不願和解，因此判決賠償精神撫慰金15萬元，但不用刊登道歉啟事，全案還可上訴。