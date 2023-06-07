李靚蕾稱打贏官司！王力宏不忍了 無奈回擊「自我感覺勝訴」
李靚蕾今（7）日稍早宣布開設Podcast節目《沉靚時間》，提到美國官司勝訴，直言很激動，消息傳回王力宏方，王力宏方透過律師發表聲明，反駁官司勝訴一事，反嗆李靚蕾：「對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。」
記者吳雨婕/台北報導
王力宏律師發表聲明，針對李靚蕾在Podcast節目中提到心情、官司勝訴，強烈反擊，提到：「法律講的是事實，不是感覺。針對李小姐Podcast說美國勝訴。之前王力宏先生律師已說明過是因為管轄權的原因移回台灣審理，沒有所謂『勝訴確定』事宜。對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利。」
李靚蕾今天稍早在Podcast節目《沉靚時間》，與聽眾分享「如何從低潮走出來」，歷經婚變、跨國訴訟的她，坦言過去1年對她來說其實很難，由於視訊開庭時間在凌晨3、4點，李靚蕾為準備資料無法睡覺，5、6點庭訊結束後就要直接做早餐，根本沒時間休息，長期下來狀態很緊繃，某天早上她收到一封信，得知在美國的官司勝訴，「我其實情緒很激動，需要大哭、尖叫一場，那時候我的靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭。」
李靚蕾在身心承受極大壓力的狀況下，靠信仰度過低潮，透露信仰使她感到內心平靜，而信仰的背後就是希望，當時想起16歲時讀了《活出意義來》這本書，書中一段話讓她無比震撼：「你唯一不能拿走的就是我決定怎麼面對這件事情的心態，在這件事上我有絕對的自由。」