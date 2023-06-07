要飛往舊金山卻迫降在俄羅斯！印度航空班機挑動美俄敏感神經

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根據《半島電視台》報導，他們訪問了一位班機上的乘客，乘客透露他們被禁止離開旅館，而且也不能使用信用卡。印航告訴他們能夠在週四離開俄羅斯，飛往舊金山，但也不是百分百肯定。
由於俄烏戰爭後，美國對俄羅斯祭出制裁，禁止飛機零件輸往俄羅斯，俄羅斯也反向制裁，禁止美國的班機飛越其領空，導致美國航空公司被迫重新規劃航線。那些仍能飛越俄羅斯領空的航空公司，相對來說等於獲得了競爭優勢。美國聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）日前才抱怨，由於需要避開俄羅斯領空，聯航被迫取消部分飛往印度的班機，因為改道而延長的飛行時間不符合經濟效益。
柯比認為所有航空公司都應該停止飛越俄羅斯領空，並質疑飛機在經過俄羅斯領空時，萬一因故需要迫降在俄羅斯機場，那對機上的美國人來說，尤其如果剛好機上載有一些美國名人，很可能就會演變成一場外交危機。想不到柯比假設的狀況，結果真的在現實中發生。
印航是持續飛越俄羅斯領空的航空公司之一，印航執行長威爾森（Campbell Wilson）強調，公司遵守印度的法律規範，雖然不是每個國家都相同，但印度允許飛機飛越俄羅斯的領空，且更便捷的飛行路線，對於連接旅客、促進經濟與文化交流都起到很正面的作用。
國際航空運輸協會 （IATA）則建議，所有航空公司都應該能夠飛越俄羅斯領空，考慮到俄羅斯遼闊的領空範圍以及所在的位置，避開俄羅斯領空就等於放棄了許多最快飛行路徑。國際航空運輸協會表示，很明顯，俄羅斯領空禁飛的決定無關於飛安。