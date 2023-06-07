午睡太久容易死翹翹！風險值增30%醫警：別超過30分鐘

我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼午睡過久會增加死亡風險值？
陳榮堅解釋，午休睡超過1個小時起來後會很累的原因，是由於我們開始做夢的時間大概就是在1小時之後，所以做夢夢到一半被叫起來，在深層睡眠時突然被中斷，導致這時身體的調節，包括內分泌都受到干擾。
總是覺得累嗎？關鍵在於午休睡太久！
有一位 30 歲左右的男性表示自己總是覺得很疲憊，所以午休都睡好睡滿，但同事發現他常常會叫不醒，覺得他生病了所以建議他看醫生。
經醫師檢測後發現他血壓過高，且糖化血色素高達 8 點多（標準應控制在 5.7% 以內）。其中原因就是他中午會睡得很飽，導致晚上睡不著，這樣的惡性循環造成他有高血壓、高血糖的狀況。
根據一項研究顯示，其實人在睡著7分鐘後，身體就能得到適當的休息。針對這位病人的處方，醫師是先給與糖尿病及高血壓的藥物，並請他午休的睡眠時間要低於1個小時，最好能控制在睡半個小時就足夠。
經過治療一段時間並且調整睡眠過後，病患的血壓藥已經可以停掉了，只要吃糖尿病的藥物就好了。
本文經 陳榮堅醫師 臉書粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》授權報導
延伸閱讀
壓力大、易疲憊？醫曝「11症狀」恐缺「這營養素」
保護牙齒這樣吃！醫推「5類食物」有益牙齒健康