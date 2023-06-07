航班機械故障「延誤22.5小時」！旅客5點控訴　長榮回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名旅客表示，在延誤時和乘客溝通，航空公司必須告知乘客潛在賠償的事宜，並且在新的起飛班次未決定前，必須至少每30分鐘內提報飛機狀況。但長榮航空在出事4小時之內，只提供4次廣播，並拒絕討論任何有關賠償的事宜。乘客多次和長榮討論未果。
有關食物與飲水部分，旅客說，長榮只提供1小瓶水1片20克的小餅乾和1小罐水果罐頭，不足以滿足6小時跨夜的延誤和當日早餐的需要，乘客在抗爭後，早上約6時30分許才說服長榮提供「每人$25的voucher（代金券）」。
旅客也指控，航空公司必須提供過夜安排，但長榮只提供飛機上的毛毯，乘客只能席地而睡，許多女性和兒童因此著涼，次日早上乘客再度施壓長榮，「部分的乘客才得到hotel vouchers（旅館憑證）」。
旅客控訴，在與長榮代表討論補償時，長榮員工一再推諉責任，甚至不願提供直接的訊息，乘客一再要求要用雙語廣播宣佈賠償問題，而長榮一再推拖，只提供CTA（加拿大運輸局）的投訴管道，而非公司方面的直接賠償資訊，公司似乎在表態不予任何賠償。
對此，長榮航空說明，6月6日BR09溫哥華-桃園航班，原定當地時間凌晨2點起飛，在出發前航機出現異常訊號，經檢查後確認需進行檢修，以確保飛航安全，並規劃將航班更改至6月6日早上8點起飛；但由於檢修後需進一步調撥零件更換，航班需再次延誤至當地時間7日凌晨00點30分起飛，並更改航班號為BR09D。
長榮航空解釋，由於航班延誤當下機場內餐廳已關閉，因此先行於候機室準備點心、飲水及提供毛毯供旅客使用；航班確認需再次延誤之後，隨即安排旅客退關並且依旅客需求，協助安排替代航班以及住宿、返家或餐飲等旅客照顧服務。
長榮航空提到，該航班為B777-300ER機型，旅客共計296人及1名嬰兒，此次因機械因素導致航班延誤，造成旅客不便，深感歉意。