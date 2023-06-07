孩子夜間尿床不是長大就會好！ 「睡前注意這些事」乾爽整晚

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泌尿神經系統尚未發育成熟 男生好發率高世界兒童尿失禁協會對尿床的定義為五歲(含)以上的幼童，夜間無法經意識控制而漏尿，而「夜間多尿」、「膀胱過度敏感或異常收縮」、「大腦覺醒中樞異常」則為三大容易造成尿床的原因。
台北慈濟醫院泌尿科主治醫師楊緒棣副院長提到，孩童在成長過程中，泌尿神經系統會慢慢發育成熟，要是泌尿神經系統未完全發育，大腦與膀胱的連接就容易失誤而造成尿床，且男生好發率為女生的兩倍。
先寫「小便日記」推估膀胱功能 以便對症下藥楊緒棣副院長表示，大部分的孩童從六歲開始參與社交活動、建立人際關係，因此尿床的黃金治療期在六歲，家長帶孩童來看診前，可以先透過「小便日記」紀錄孩童兩天的時間、喝水量、排尿量、排尿狀況，藉此讓醫生推估小便製造量、膀胱功能是否正常。
看診時再安排非侵入性的尿流速圖、膀胱餘尿檢查排尿狀況，透過上述檢查將尿床分為「單一症狀尿床」、「非單一症狀尿床」。單一症狀尿床會先以行為治療約束孩童的飲食、生活習慣，若治療無效再使用抗利尿激素或抗乙烯膽鹼藥物治療，治療成效近九成；而非單一症狀尿床則可能伴隨泌尿道感染、便秘、打鼾等症狀，需長期觀察、依症狀採用藥物或手術治療。
夜間遺尿有解 日常飲水量要注意飲水量、飲水時間是造成夜間遺尿的主因之一，每位孩童依照體重有不同的小便製造量，而小便製造量約莫等於孩童一天的飲水量，舉例來說，以正常標準來說，每1公斤需排出30-40C.C的尿液，因此30公斤的孩童，一天的小便製造量需要達到900-1200C.C，飲水量也須控制在此範圍內，避免因飲水過量造成尿床。
楊緒棣副院長提醒，想要減少尿床的次數，家長須依孩童體重控制攝水量、睡前兩小時不要喝水，更應以鼓勵代替責罵，讓孩童有健全的心理，以增加治療成效。而若是每週尿床四次(含)以上、有日間尿失禁或者到國中還在尿床者，就應盡速就醫尋求適切的治療之道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58067
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