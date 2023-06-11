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說謊技術含量超高3星座　摩羯善「弄假成真」！謊言最難被識破

▲摩羯、雙子與天秤3星座說起謊來臉不紅心不跳，一向給人「靠譜」感覺的摩羯，他的謊言最難被拆穿。示意圖，與本文無關。（示意圖／翻攝小甜甜FB）
▲摩羯、雙子與天秤3星座說起謊來臉不紅心不跳，一向給人「靠譜」感覺的摩羯，他的謊言最難被拆穿。示意圖，與本文無關。（示意圖／翻攝小甜甜FB）

記者徐銘穗/綜合報導

從小到大，誰沒說過謊，是吧！雖然說謊是超「母湯」的壞習慣，但有人還沒開口就被揭穿，顯示「說謊」這事的技術含量超高。運勢專欄《搜狐網》點名3星座說起謊來臉不紅心不跳，讓人難辨真假。

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📌天秤座：邊說謊邊圓謊
天秤座人的情商普遍偏高，善於和人打交道，知道見什麼人說什麼話，當然謊話也是少不了的，而且天秤座的人說謊很有技術，不會輕易被人看穿。在說謊時臉不紅心不跳，不僅心理素質過硬，而且他們懂得觀察對方的細微表情，邊說謊還邊圓謊，滴水不漏，讓人難辨真假。

總之，只要天秤座想騙你，就會一個謊言接著一個謊言，將所有「故事」的故事性連接起來，邏輯性很強，可說是讓人防不勝防。但天秤座本性善良，即便是欺騙也很有可能是善意的謊言，或是另有苦衷。

📌摩羯座：找不到破綻
摩羯座的人雖然不愛說謊，但要是他們一旦說起謊來，還真沒有幾個人能識破。首先因為摩羯的設通常給人一種靠譜的感覺，所以他們說的話看似可信度很高，還有就是他們的心理素質非常好，善於偽裝，哪怕是天大的謊言，也能和平常一樣淡定說出口，讓人很難在他們身上找到破綻。

就像一些話如果從別人口中說出，質疑的人會很多，但若是摩羯座說出口，就很容易讓人相信。如果他們刻意隱埋你一件事，那麼你可能永遠不會知道真相。最重要的是他們具「弄假成真」的能力，讓你根本分不清到底什麼才是謊言。

📌雙子座：演技到位
對雙子座來說，演技精湛的他們說謊時不僅能做到臉不紅心不跳，就連眼神都有戲。展現出來的永遠都是你最希望看到的，到位的演技能夠在短時間內，就打消你的疑慮，讓你信以為真，讓人佩服。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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