廖峻澎澎常被誤認夫妻！「私下關係」全說了：一生找嘸第二個
70歲資深藝人廖峻與72歲的女星澎澎，是台灣歌廳秀的傳奇組合，2人一搭一唱默契滿分，也被譽為是「台灣脫口秀始祖」，近日登上節目《誰來晚餐14》，沒想到這次拜訪的家庭竟跟澎澎有個20年的淵源，因為家庭中大哥富源的訂婚典禮，就是澎澎主持的，兩人相隔多年再度重逢，讓眾人感到格外興奮。
記者詹鎰睿/綜合報導
廖峻與澎澎搭檔多年，是不少觀眾心目中最佳雙人組合，也讓拜訪家庭誤認他們是夫妻關係，對此，澎澎立刻反駁表示：「哪有~人家那麼漂亮！」廖峻也笑著附和說道：「我哪有辦法娶到這麼漂亮的！」兩人一搭一唱的互動宛如回到歌廳秀，還當場即興表演經典歌曲〈母鴨與公雞〉，讓所有人都忍不住哄堂大笑。
澎澎透露，之所以能和廖峻搭檔多年，依舊默契十足，是因為私底下的兩人個性與生活習慣完全一樣。廖峻也分享，「以前合作的時候，一下台就關在自己的房間，她回她的，我回我的，不交際、不應酬。」
就連遇到有老闆、大飯店要請吃飯，廖峻和澎澎都拒絕，寧願趕快開車回家，在路邊攤吃點小東西果腹就好。澎澎也感性表示：「我告訴你，這個人生旅途啊，要找到一個很稱職的好朋友，要能帶上表演的，我看我這一輩子是找不到第二個了，就是一個廖峻。」