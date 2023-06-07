新莊瓊林路自來水管爆裂成黃河 侯友宜赴北市與中常委餐敘後急回
新北市新莊區瓊林路38號巷口道路今（7）日中午發生地下自來水管線爆裂，大量自來水湧出路面宛如黃河般，造成路基掏空道路、電線桿倒塌及民宅淹水等嚴重災情，身兼國民黨總統參選人的新北市長侯友宜，正好中午到北市與黨內中常委聯誼會便當午餐會，也在會後趕往現場視察，要求加緊速度，讓市民朋友能快速恢復生活。自來水公司回應預計將於明日中午前完成修復及路面鋪設。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，因巷口自來水管破裂，造成急淹水及電線桿倒塌，影響住戶淹水及停電；到現場看後，目前為止已經先找到並開挖自來水管線破裂地方，至於居民用電及用水，現在慢慢恢復常態，電線桿也逐漸修復好，期待今天趕快找到自來水管破裂位置，更換老舊水管，明後天就能恢復正常，要求再加緊速度，讓這地方的市民朋友能快速恢復整個生活。
新北市政府消防局表示，獲報後立即啟動緊急應變機制，市長指派副市長朱惕之、消防局長李清安及新莊區長朱思戎趕赴現場處置，指揮自來水公司緊急移除倒塌之電線桿，並開挖路線，找出漏水處。
新北市政府消防局表示，受淹水範圍計有23戶民宅、7間工廠，其中有2戶民宅7人由新莊區公所安排至合約旅館安置；至於附近道路10公尺內地基有掏空情形，已整體開挖路面進行搶修；侯友宜也要求清潔隊進行側溝及道路淤砂清理，並指示新莊區公所偕同里長及自來水公司至各受損民宅了解受損情形及拍照紀錄，後續協助進行損害賠償。