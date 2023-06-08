低碳轉型拚淨零！加工區管理處啟動一站式服務平台

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加工出口區管理處處長楊伯耕表示，加工區管理處為協助所轄區內事業面對全球環境變遷及永續發展的趨勢浪潮，乃委由金屬中心輔導園區產業進行低碳轉型服務，並整合在地大學院校能量，共同成立科技產業園區低碳轉型一站式服務平台，以協助園區企業面對減碳焦慮時，能就近在園區內即可找得到輔導窗口、做得到節能減碳，以期加工處與區內廠商一起攜手拚淨零。
楊伯耕說，企業在邁向低碳轉型路上，有很多工作必須做，為能協助園區企業減碳成效事半功倍，可就近諮詢各分處與各服務中心內之一站式服務站，將由專責人員提供客製化節能減碳服務，協助企業降低生產過程中之碳排量及提升綠色創新技術能量，邁向2050淨零排放之目標。
楊伯耕指出，加工處也透過金屬中心協助亦已整合在地大學院校能量，自即日起即可針對園區企業之需求，量身打造低碳人才培育課程，使園區企業在減碳的道路上，能有足夠的內部人才，來協助企業推動全面性的低碳轉型，以善盡企業社會責任，並帶動園區與產業共同邁向永續發展。
楊伯耕進一步指出，低碳轉型一站式服務平台由電機電子公會、前鎮顯示器零組件產業聯盟、台中港科技產業園區廠商協進會、光學及精密儀器公會及屏東科技產業園區廠商協進會、金屬中心、綠基會及8所在地大學院校共同成立，該平台未來亦可協助園區廠商媒合第三方查證單位與會計師公會，共同輔導企業取得國際減碳或相關綠色認證，強化產業在低碳市場的競爭力，讓台灣及區內產業在全球化的永續發展趨勢下，更具有國際競爭力。