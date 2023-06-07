俄烏戰爭若告終　北約東翼允提升與烏克蘭政治關係

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上週在摩爾多瓦會見歐洲領袖，說烏克蘭若暫時無法加入北約，那麼北約應該提供安全保障。
北約東翼各成員國總統今天在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）召開會議，象徵進一步支持烏克蘭更靠近北約。北約東翼各國多與烏克蘭或俄羅斯接壤。
主持這場會議的斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）在電視轉播記者會上表示：「我們支持在具體實際援助方面加強與烏克蘭的關係，同時也致力拉近與烏克蘭的關係。」
她另外表示，「我們不認為這是北約對俄羅斯的擴張或侵犯」，還說這反而能為北約成員國提供保障，即俄羅斯不會併吞其毗鄰國家。
北約東翼的保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克，即所謂的布加勒斯特9國（Bucharest Nine），一直是烏克蘭最堅定的支持者。
不過，若干北約成員國擔心倉促行動可能會讓北約更接近直接對抗俄羅斯，匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）警告不要做出「不切實際的承諾」。
布加勒斯特9國發布聯合聲明說：「我們預期，我們與烏克蘭的政治關係將在維爾紐斯（Vilnius）提升到全新層級，也會開啟新的政治途徑，一旦情況允許，將引導烏克蘭加入北約。」（譯者：李佩珊/核稿：徐崇哲）1120607