BL劇《某某》劉冬沁、曾向鎮搭CP！「想上對方的床」飄粉紅泡泡

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曾向鎮首次見到劉冬沁時，只覺得對方可愛帥氣，但短時間內就對對方的印象有極大轉變，「相處過一陣子後，發現他很有想法和個人見解，很開心可以和他討論角色和生活上的事物。」曾向鎮表示：「很期待拍攝的日子，相信我們會有更多火花！」至於要如何培養之間的默契和感情，曾向鎮想帶劉冬沁跳探戈，他說：「我自己學了一段時間，這是關於兩個人的舞蹈，距離非常近，可以用心去感受對方。」
洪小鈴和段鈞豪在片中飾演這對「兄弟」的爸媽，兩人演過許多影劇作品，卻是首次接觸BL影集，洪小鈴特地看了許多相關作品，「分別看了台灣和日本的戲劇，覺得日本的人物互動很溫柔，台灣的感覺都滿霸氣的，感受跟一般偶像劇的氛圍真的不一樣。」她今日首次與「兒子」曾向鎮相見，意外發現兩人都有濃眉大眼的「母子臉」。
段鈞豪接到《某某》劇本後，很喜歡劇中對兩個男主角的感情著墨，他也特別提到對柳廣輝的《刻在你心底的名字 》印象非常深刻，「很感動的一部電影，也剛好是柳廣輝導演的作品，所以很榮幸可以跟導演合作。」如果受邀演出BL男主角也沒問題，其實他在《良辰吉時》和唐治平就有激吻對手戲，段鈞豪說：「感覺很好啊！」
同是第一次演出BL劇的姚愛寗表示這次是抱持著「看帥哥談戀愛」的心情來演出：「之前看過日本的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》超喜歡，很期待演出BL劇 ！」看到劇本中兩位男演員的曖昧狀態，總是會露出「姨母笑」，但她著急的說：「他們進度太緩慢，需要我助攻一下！」談到以前在學校為朋友戀情助攻，她也經常操之過急，不好意思地說：「好像都搞糟！」
演員蔡振廷以《模范棒棒堂》的藝名「呱呱」出道，他在本劇飾演兩位男主角同班同學，同時是學藝股長，看似黑臉但其實很關心同學，談到對BL劇的印象，他希望藉由「同性愛」的故事來破除社會對男女的性別刻板印象，「從而彰顯愛不分性別這個核心價值，真正的愛是能跨越性別障礙和社會觀感的！」
《某某》講述兩個高中生因父母再婚成為「兄弟」，意外發展出一段深切的感情，成為彼此鐫刻在心上的「某某」。該劇由破億電影《刻在你心底的名字》導演柳廣輝執導，並邀來實力派演員洪小鈴，段鈞豪、姚愛寗、蔡振廷助陣演出。