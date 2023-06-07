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抗生素「安莫西林」短缺！食藥署曝原因：用量增1.46倍

▲西藥平台自5月17日至30日共接獲54件藥品短缺通報，其中抗生素安莫西林也短缺。圖為中國藥局。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲西藥平台自5月17日至30日共接獲54件藥品短缺通報，其中抗生素安莫西林也短缺。圖為中國藥局。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

食藥署今（7）日表示，西藥平台自5月17日至30日共接獲54件藥品短缺通報，其中抗生素安莫西林也短缺。食藥署副署長陳惠芳接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，近期用量大增1.46倍，將會協調保留藥量給藥局。

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今食藥署指出，西藥供應資訊平台自5月17日至5月30日共接獲54件藥品短缺通報案件，連同前次未辦結6件，合計60件。其中經調查無短缺案件13件、建議使用替代品項36件、無替代藥品啟動公開徵求案件1件、恢復供應品項4件、處理中案件數6件。

其中抗生素安莫西林「Amoxicillin/Clavulanic acid」，陳惠芳說明，臨床使用主要以625mg及1000mg為主，其中有在供應者，625mg有5張藥品許可證，包含國產2張、輸入3張、1000mg有4張藥品許可證，皆為輸入。

陳惠芳表示，安莫西林每月用量443萬顆，近期因為疫情解封，呼吸道感染病患相比去年增加，用量大增1.46倍，已請業者持續增加生產及輸入，並妥善供應予各層級醫療機構及藥局。

另主要用於新的腎臟移植、預防急性器官排斥現象發生等的新睦樂凍晶注射劑，國內有一張藥品許可證，業者於5月底通報，因生產品質問題導致短缺，庫存預計供應至7月底，並預計112年第三季初恢復供應，食藥署已於6月6日啟動公開徵求專案輸入或製造，待徵得後公布相關資訊於「西藥供應資訊平台」。

而主要用於治療具感受性微生物所引起的中度至重度感染，或部分感染在尚未鑑定出病原菌經驗治療處理的Ertapenem sodium注射劑型，食藥署表示，我國核准有2張藥品許可證，其中一張藥品許可證持有藥商於5月19日通報，因成本因素將於113年1月1日停止供應，另一張藥品許可證屬國產藥品的藥品許可證持有藥商表示，未來可配合增加生產。食藥署並已公布於西藥品供應資訊平台，請臨床端及早訂購。
 

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