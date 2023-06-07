名家論壇》錢震宇／整合未盡，何來集結

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨這次初選，只有賴清德一人登記，所以就是同額競選，但當時賴清德的身分已經是民進黨主席，2022縣市長選舉之後，民進黨已經進行了黨內重整，賴清德接手黨務後，他就開始拉攏各派系，跟立委餐敘。賴清德接主席後，立即處理在選舉過程中遭致外界批判的論文抄襲案以及黑金賄選案，提前為大選拆彈。
民眾黨這次也有初選，同樣的也只有黨主席柯文哲一人登記，而柯文哲選擇在國民黨提名侯友宜的同一天宣布參選。對柯文哲來說，他沒有內部整合的問題，柯文哲幾乎等同民眾黨，他可以主導整個黨的走向，黨的決策也是他一個人說了算，沒有什麼派系問題。
反觀國民黨，原本有意參選者就有不少人，到最後還有郭台銘、侯友宜兩人表達強烈意願，但國民黨就是堅持不辦初選。國民黨不是沒有初選制度，也不是沒辦過，既然有制度就要照制度走，不能因人設事。哪怕初選中間各自支持者互相批評、內鬥，但至少都在初選階段，不用在乎對手陣營攻擊，見縫插針。
此外，初選也是參選人很好的訓練過程。侯友宜只打過市長層級選舉，郭台銘是根本沒有打過選戰，如果兩人在初選過程中可以先把自己武裝好，等到提名後不是更有把握。初選過程呈現的優、缺點，也剛好給幕僚參考，在大選時候可以強化。
退一萬步言，如果有些政策或攻擊點，不知道選民接受度如何，例如九二共識、核能議題，不正好可以在初選政見會時，先過黨內這一關，藉由多位參選人的交鋒、彙整，來整合出一套論述。如果通過初選，至少有底氣，可以大方地強調這是國民黨的政見，全黨都給予認同。
國民黨沒有不初選的條件，卻選擇走自己的路。侯友宜當時民調高，卻靜待黨中央的辦法，什麼都沒準備；郭台銘則是走到一半回頭衝，加足馬力辦造勢，結果只差臨門一腳，讓他心有不甘。如果有初選，參選人表現大家看得一清二楚，黨內大老、派系、縣市長、立委們也有定見，這就是一個說服的過程，即便最後不是自己支持的對象，鼻子摸摸還是會牽手力挺，不至於走到現在這一步。
當賴清德、柯文哲進到大選備戰模式，侯友宜此時才在做初選要做的事情，拜訪請益黨內大老、跟智庫討論政策、面對選民的檢驗、逐步收攏政黨內異見。侯友宜起步就已經慢了，萬一中間再有閃失，要追上前面兩位可能就更難了，所以他只能加快速度，心無旁鶩。
或許有人說講這些都來不及了，國民黨就是沒初選，是！已經來不及了~侯友宜要彌補藍營支持者對他的不滿與偏見，機會愈來愈少；要化解跟郭台銘心中的芥蒂，也需要時間；要跟黨內人士磨合更不是一時半刻就可以解決。
現在還不到追究責任的時候，支持者不用萬念俱灰，找人出氣。該扛起責任的是侯友宜，他必須花更多時間、做得更多、腰彎得更低、姿態放得更軟、話說得更清楚。唯有徹底面對過去的自己，才能迎來嶄新的未來。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com