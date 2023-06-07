調研：Q1全球智機產量僅2.5億支　近10年來首季新低

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Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）考量市況不佳以及調節通路庫存而計劃性減少產出，第一季產量為2,680萬支，季減17%，第二季可望受惠庫存調節得宜，以及東南亞等地需求略有回升，產量有機會季增逾30%。值得一提的是，Oppo除了持續鞏固中國市場高階機種的市占率，在南亞、東南亞、拉美市場銷售有成，其海外市場占其整體銷售比重近6成。
小米（含Xiaomi, Redmi, POCO）第一季產量達2,650萬支，季減27.4%，主要仍是全球消費信心低落，加上小米的成品庫存水位仍高所致，故生產規劃相當保守，由於第二季持續庫存調節，因此季產量成長幅度受限，預估季增約20%。Vivo （含Vivo, iQoo）第一季產量為2,000萬支，季減14.2%，目前銷售主力市場仍以中國為主，然第二季中國市場需求在邊境重開後然顯疲弱，預估產量季增約10%。
由於經濟持續低迷，使二手機市場及維修市場的交易相較以往活絡，恐阻礙第二季智慧型手機產量成長幅度。概括來說，第二季智慧型手機產量在季節性需求的支撐下，預估將達2.6億支，季增約5%，然而受大環境景氣不佳影響，仍較去年同期衰退近10%。