週休3日可行？勞動部：缺工人力不足、現階段不可能

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黃維琛說，勞工團體認為週休3日是很好的想法和方向，但現階段要全面一致性執行有困難，主要是增加休假，看似對勞工友善，但勞工的工資和工時與出勤相互連動，可能對實際收入造成影響，也有勞工朋友顧慮中小企業成本壓力，認為若大環境有變動，中小企業對於勞動條件的調整沒辦法像大企業一樣，對他們影響蠻大，連帶勞工的工作機會也會受到影響。
黃維琛指出，今天勞資雙方都有提到缺工情況，服務業部分會出現一個狀況，週休3日代表休息時間增加，服務內需上升，越上升、人力越缺，若人力無法滿足，會產生副作用，因此勞資雙方共識蠻一致，週休3日大家都想要，方向是好的，但現階段很困難。
從教育現場部分，黃維琛說，教育部有提到，中小學有一定上課時數的要求，目前每週平均每天上課7小時、7節課，若採行週休3日，壓縮在4天內上完課，每天就會變成9節課，或是寒暑假得縮減天數才能上完；大學課程擠在4天，師生都會搶教室，科技大學也要有足夠的實作時數才能達到訓練效果。
從股市面來看，金管會指出，週休3日，一年下來證交稅會少300億元，且目前沒有國家採行週休3日，若改變會對全國金融市場有連動影響，營業員收入也會受影響，銀行營業、服務時間也受影響。
交通部也提到人力問題，國內旅遊大家出去玩，交通運輸需求相當大，目前已經缺司機了，人力不足下，若採行週休3日只會更缺工；國防部指出，增加休假日會影響軍人平日訓練量。
農委會說，農產品是不等人的，沒有即時運輸出去，蔬果、肉品會壞掉，休市日若增加，採收送來蔬果如何新鮮的供應到市場會是問題；衛福部也說，休假日變多，代表平日工作時數拉長，排班人力得變多，加班時數跟加班費也會增加，會讓門診面臨調整、收費也會增加，還有病房人力不足的問題。
另外有學者專家表示，這個提案源於國外的實驗，是國外NGO組織推行的計畫，但計畫是NGO找「願意的企業」來參加，不是隨機性，會來報名的都是可以做到的企業；從反面觀察，沒來參加可能就是無法做到的，等於百分之99點多都是不能做到，用這實驗計畫去說實行週休3日成效很好，推論有謬誤。
黃維琛表示，週休3日無法全面強制實施，最主要就是大環境缺工、人力不足，貿然改制，還會讓成本轉嫁到民眾身上，縮短工時的狀況及意見跟週休3日差不多。
針對公共政策平台上的提案，行政院人事行政總處表示，將彙整相關機關、團體意見，於6月26日前正式回應說明。