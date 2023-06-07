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出席台南旅外後援會　賴清德「盼台南民主力量一同並肩作戰」

▲賴清德出席「全國台南旅外鄉親後援會座談會」，提及自己一路以來是台南鄉親一票一票支持出來的，期盼台南民主的力量一同並肩作戰，共同守護台灣。（圖／民進黨提供）
▲賴清德出席「全國台南旅外鄉親後援會座談會」，提及自己一路以來是台南鄉親一票一票支持出來的，期盼台南民主的力量一同並肩作戰，共同守護台灣。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（7）日出席「全國台南旅外鄉親後援會座談會」，致詞時提及無論過去擔任國大、立委或是台南市長，都是台南鄉親一票一票支持出來的，而台南市是民主聖地，過去台南民主運動歷史，改變了台灣命運。也不忘提及基層許多父老的零用錢，是陳水扁當選總統所推動的老人年金，期盼台南民主的力量，大家要站在第一線，一同並肩作戰，共同守護台灣，繼續促進台灣的民主，維護兩岸的和平，進一步推動台灣繁榮發展。

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賴清德今日座談會邀集全國台南旅外同鄉會重要幹部，包括新北市台南同鄉會理事長陳月嬌、澎湖縣台南同鄉會總會長林財傳、台北市大台南同鄉會理事長陳順財和國策顧問黃金舜等人，與56位旅外台南鄉親擊掌下，高呼「2024、團結一致」、「賴清德當選」，場面熱烈。

賴清德表示，過去不論是擔任國大、立委或台南市長，都是台南鄉親一票一票支持出來的。台南市是民主聖地，過去台南民主運動歷史，台南人改變台灣的命運。所以在台南不只有好的成績被社會肯定，台南拿出來的對策，作為國家的政策，對台灣影響甚大。

賴清德表示，基層很多父老現在的零用錢，是陳水扁當選總統所推動的老人年金，又把老農年金加碼，還有勞工退休金制度，一連串的實施，台南對台灣的影響非常大；過去面對的是專制獨裁的國民黨，大家要共同集結起來，台南市民站在前面。

賴清德說，現在面臨的威脅是來自中國，在這樣的情況下，台南民主的力量一定要繼續發揮。所謂台南民主的力量，不只是現在住在台南，出外在各縣市，有民主精神的各位鄉親父老，也請大家要站在第一線，與大家並肩作戰，共同守護台灣，繼續促進台灣的民主，維護兩岸的和平，進一步推動台灣的繁榮發展。

賴清德以三國演義赤壁之戰為例，面臨到中國的威脅，台灣意見不可能一致，一定也有人會說，還是講和好了，但中國就會要求接受一個中國原則，好死不如歹活。但後來歷史上證明，周瑜是正確的，今天如果投降，甚至幫助曹操打劉備，歷史就不是這樣寫的。

賴清德說，自己長期受到大家的疼惜和支持，未來一定嚴守台灣的主權，捍衛自由民主體制，堅持土地不容任何國家併吞侵略，台灣的前途只有2350萬人才能夠決定，這個原則一定要保持。

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