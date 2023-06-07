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特企／HOLA自有品牌鍋具全面降價抗通膨！61品項售價平均調降25%

▲史東不沾鍋系列廚藝新手也能無負擔入手。（圖／HOLA提供）
▲史東不沾鍋系列廚藝新手也能無負擔入手。（圖／HOLA提供）

本報訊

HOLA深信「餐桌上的美食，擁有串連家庭的魔力」，因此在萬物齊漲的時代，決定全面調降鍋具八系列61支品項售價平均達25%、新手不敗的STONE史東不沾導磁系列調降幅度更是近50%，希望讓消費者能夠以平易近人的價格使用高品質的鍋具，享受自煮飲食帶來的益處，更可以和家人一起享受烹飪樂趣，度過質感時光，詳細價格可至全台門市或官方旗艦館

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台灣居家品牌HOLA，長期深耕在地需求，為台灣多樣飲食習慣開發適合的鍋具，品牌鍋具更是全面通過SGS檢驗等高品質測試。本次由HOLA設計開發或進口的八大品牌鍋具進行售價調整，包含：316複合不鏽鋼鍋系列、蘿莎銅鍋系列、史東不沾鍋系列、輕量不沾鍋系列、陶瓷塗層鍋系列、炙鐵鍋系列、琺瑯鍋系列、以及義大利Flonal不沾鍋系列，不論是新手或廚藝好手都能夠找到順心順手的廚具。

推薦一：史東不沾鍋系列，高CP值新手首選
Stone史東不沾鍋系列（系列最高調降46%）本次調降力度最大，讓廚藝新手也能無負擔輕易入手。使用美國Whitford不沾耐用塗層，不含PFOA/PFOS，可以極少油健康烹飪，且通過 600顆煎蛋不沾測試，歐姆蛋、鬆餅等早餐輕鬆搞定，煎魚也不失誤，省掉所有外送餐費，是小資族不可或缺的國民鍋具。

推薦二：陶瓷塗層鍋系列，都會小家庭收納首選
開放式廚房讓小空間看起來更寬闊，但廚具的顏值就非常重要，不只功能性要強，外觀也要符合現代人美學。可拆式陶瓷塗層鍋具組（系列最高調降40%）流暢簡約的線條以及活潑的色彩，瞬間讓廚房充滿日雜感。卸除可拆式把手能將鍋具堆疊收納，各式鍋型能隨意堆置，收納多個鍋具只需小塊用地，幫助廚房省下更多空間，是都會小家庭的鍋具首選。

推薦三：蘿莎捶紋鍋具系列，美型鍋具直接端上桌
蘿莎捶紋鍋具系列（系列最高調降40%），外層揰紋設計，高顏質外型一上桌就成為餐桌上最美的一道風景。除了美型之外，功能也不馬虎，外鍋身99%純度的銅，導熱快速且受熱均勻，可以保留食材原味並縮短料理時間，夏日下廚不揮汗。內鍋316不鏽鋼醫療等級材質，通過SGS安全檢測，耐酸鹼及高溫，料理更安心。蘿莎全系列鍋具有多款器型，可滿足各種家庭型態。

推薦四： Flonal Dura不沾鍋藍星系列，義大利領導品牌輕量萬用
忙碌且喜歡無油健康飲食的現代人最愛不沾鍋，義大利領導品牌Flonal Dura不沾鍋藍星系列（系列最高調降25%）是眾多餐廳愛用款。使用冷鍛工藝製造，內鍋採德國創新科技塗層，通過SGS檢測不含PFOA/PFOS，且手柄使用無鉚釘焊接技術，不易藏汙納垢，好煮又安心。健康新飲食，無油不沾輕鬆下廚一鍋搞定，是自煮初學者省時又省力的選擇。 

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