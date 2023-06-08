NOWnews「夏季民生數據」專頁上線 水電、高溫資訊一目了然
受到氣候變遷、全球暖化的影響，台灣近年來夏季高溫頻頻破記錄，也連帶影響用量高峰，加上近幾年因為降雨不足、旱澇不均，導致民生及產業用水不穩定，中南部更是首當其衝，夏季各項民生數據都令人憂心，有感於此，《NOWnews今日新聞》特別製作「夏季民生數據」專頁，並於今（8）日正式上線，匯集電力、水情與高溫等資訊，讓民眾一頁了解各項數據。
記者彭夢竺／台北報導
根據水利署水庫水情資料顯示，目前台南及高雄地區為「減量供水」橙燈，實施夜間11時至上午5時減壓供水；台中及嘉義地區為「減壓供水」黃燈，實施夜間11時至隔日上午5時減壓供水；其餘地區水情正常。用電部分，根據台電預估，今年夏月的最高用電預計會落在7月底到8月初，尖峰用電量估會站上4100萬瓩，台電積極採取各項需求面管理措施，創造節電誘因重塑用電習慣，並透過時間電價尖峰時段挪移，有望降低尖峰供電壓力。
至於高溫方面，今年進入聖嬰年，光是5月台灣就突破新高溫40度的紀錄，氣象局分析，若是7、8月高壓沒有那麼強，就不會出現極端高溫，且過去幾年也曾出現過5月飆破40度高溫的案例，因此今夏的高溫狀況，還需要進一步的觀測。
有感於各項民生數據起伏動盪，《NOWnews今日新聞》特別製作「夏季民生數據」專頁，匯集台電即時用電量、水利署水庫蓄水情形，以及氣象局高溫分布等資訊，並針對各項數據即時發佈新聞快訊，讓民眾一點進來就可一目了然，快速了解各項數據，以備不時之需。