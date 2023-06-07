【內分泌小教室】 孩子比較矮　「家族性矮小」和「體質性生長遲滯」怎麼辦？

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▲兒童內分泌科醫師陳奕成說明解說，孩子身材矮小原因主要為「家族性矮小」和「體質性生長遲滯」，兩者治療方式不同。（圖陳奕成醫師授權提供）
甚麼是家族性矮小？「家族性矮小」一般是兒童生長速度正常（抽血檢驗正常，骨齡X光檢查與常童相差不遠），其中一位父母或是雙親身材矮小的情況下，最有可能的造成孩子身材矮小的原因。其中父母身材矮小的定義為：
- 母親身高150公分或以下
- 父親身高162公分或以下
甚麼是體質性生長遲滯？體質性生長遲滯與家族性矮小類似，這些孩子通常都屬於健康並且生長速率正常，但身高接近或略低於第3百分位曲線。主因仍然為家族史，在大多數情況下，父母雙方的身高都不矮小，但是往往其中一位家長有晚熟的發育史，例如媽媽可能在14歲或之後才開始月經，或者爸爸的身高在15歲後才開始快速抽高，並且可能一直到18或19歲都還在持續長高。
這樣的情況下，家中其他成員通常也具有相同的生長模式。孩子進行骨齡X光檢查的時候，通常會發現骨齡比實際年齡延遲1年以上，甚至延遲2年或更多。這個結果暗示著這些兒童的青春期，很可能比其他同齡的同儕還要晚啟動，也就是性晚熟的狀況。
陳奕成安慰家長，雖然這些孩子的發育比較慢，但最後還是能有接近遺傳身高的成人身高。和家族性矮小的孩子不同，這些孩子很少需要用到生長激素治療，但有部分確診體質性生長遲滯的男孩，可能可以考慮用短期的低劑量睾固酮刺激，來加速青春期啟動的時間。
醫師最後提醒，不管是家族性矮小或體質性生長遲滯，主要還是要靠追蹤孩子生長一段時間之後，再配合其他檢查和檢驗的結果才能做出診斷。定期在兒童內分泌科醫師門診追蹤，以及完整的身高體重紀錄，比做過的檢查或檢驗結果還要重要，也更能提供醫生判斷的資訊。當孩子有生長方面問題，父母記得定期回診追蹤。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58078
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