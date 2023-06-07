土耳其影后為女性困境而演　保守勢力轟「西方奴隸」

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「我本來想花一些時間去揣摩及理解我的角色，遺憾的是，在我所居住的地理環境中，身為一名女性，代表從我出生那天起，努瑞或努瑞們的感受已深植我心。」
「我將這個獎項獻給所有無論如何都不會放棄希望的姐妹，及在土耳其等待好日子到來的叛逆靈魂」。她這番言論道盡土耳其近年女權不斷惡化的狀況，也引發保守執政黨正義發展黨（AK Party）不滿。
正義發展黨負責公共及媒體關係的副主任艾韋利（Emre Cemil Ayvali）怒批梅薇迪茲達是恐怖分子，並在推文中將她形容為「可悲的西方奴隸」。
梅薇迪茲達近日接受土耳其媒體「報紙牆」（Gazete Duvar）採訪時表示，她拒絕接受這樣的批評，並說她獲得了一名女性能夠獲得的最重大獎項。「這就是為什麼我想把它獻給所有的女性。
「這場演說關乎我的人生。很遺憾有人從那種角度看待。我接受建設性的批評，但我不認為這是批評。」
土耳其廣播電視最高委員會副主席烏斯魯（Ibrahim Uslu）推文指責梅薇迪茲達不尊重土耳其。「首先，你必須學會尊重你的國家。只有這樣，你才能期待這個國家的公民祝賀你獲獎」。
但梅薇迪茲達沒有打算要吞下這些砲火，她在5月28日土耳其總統決選後不久便接受路透社採訪。當時她說，「我出生的國家，這裡的女性，我們都在掙扎…我們知道做女人有多難，我就此發表了演說」。
正義發展黨還有許多成員批評梅薇迪茲達，其中包括文化部副部長姜姆（Serdar Cam）。根據土耳其媒體報導，姜姆批梅薇迪茲達「詛咒她的祖國」。土耳其保守派另敦促國營電視台停播以梅薇迪茲達為主角的節目，及停止補助她的電影。
數位倡議兼新聞組織「全球之聲」（Global Voices）昨天報導，姜姆等人似乎沒有留意到，正義發展黨掌權下，土耳其對女性施加的限制性環境，導致無數女性喪命或尋短，包括5月14日首輪選舉後兩天自殺的艾金（Kübra Ergin）。
20歲的艾金在留下紙條中寫道：「我累了。他們偷走了我的青春。身為一名女人，我從來沒有感受到自由。因為這個國家的人民，我無法度過童年，也無法度過青春」。
近年來，正義發展黨對性別平等採取若干有爭議的立場，包括提議對墮胎權、事後藥及剖腹生產施以限制。雖然在土耳其懷孕第10週前，或在有醫療風險的情況下於第20週終止妊娠仍是合法。「全球之聲」指出，在土耳其，實際上不可能找到醫院進行人工流產。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）2014年指女權主義者不理解母性。據報導，他在伊斯坦堡一場峰會上說，「有些人可以理解這一點，另一些人則不能。你無法向女權主義者解釋這點，因為她們不接受母性的概念」。
艾爾段的「經典」言論還包括，性別平等「違背人性」，職業婦女「有缺陷」。土耳其國家宗教團體今年1月也說，女性不能獨自旅行。
土耳其5月大選前夕，正義發展黨與數個盼能廢除保護女性免受家庭暴力法的政黨結盟。親庫德族政黨人民民主黨（HDP）前共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）發文示警，如果正義發展黨與友黨勝選，這可能是最後一場女性可以投票的選舉。
同時，正義發展黨兩名女性成員出聲抗議廢除女性免受家庭暴力法的提議，卻因此成為攻擊目標，還被自家黨員排擠。
根據記錄女性受暴力侵害案的平台「紀念碑追蹤者」（Anit Sayac），2022年有397名女性死於暴力。
土耳其保守勢力雖然砲火隆隆，當地藝術家、反對派政客及記者紛紛聲援梅薇迪茲達。聲樂家德格遜（Guvenc Dagustun）即在專欄中大讚這位影后：「梅薇迪茲達的成功，是選舉期後唯一讓我微笑的事。這讓我充滿了希望。我個人感謝梅薇迪茲達讓我感到如此自豪及快樂」。
反對黨共和人民黨（CHP）籍的安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）也推文寫道：恭喜梅薇迪茲達獲得坎城影展影后。「我把它獻給所有苦苦掙扎的靈魂，他們正在土耳其等待應得的美好時光」。
「我們很自豪」。
梅薇迪茲達並不是第一位在土耳其受到批評的藝術界人物。艾爾段執政20多年來，許多知名藝術家、歌手、詞曲創作者及喜劇演員都因作品而面臨恐嚇、鎮壓及威脅。
土耳其政府試圖禁播電視劇、節目及外國音樂的例子也很多，理由範圍通常很廣，包括內容宣揚恐怖主義、鼓勵吸毒、侮辱總統、與當地家庭價值觀抵觸或提供不實文化資訊等。（編輯：高照芬）1120607