BIG Naughty唱到一半神隱！真相曝光 竟是「衝後台熱吻女友」
南韓饒舌歌手BIG Naughty （徐東鉉）曾參與音樂節目，包含《高等Rapper 4》、《Show Me The Money8》等，近來參加音樂節時，沒想到唱到一半竟然跑到後台，神隱一陣子才又回到舞台前，而他在消失的時間裡，竟然只是去後台親吻女友，讓粉絲相當傻眼。
記者吳雨婕/綜合報導
BIG Naughty日前登上首爾松坡區奧林匹克公園舉行的音樂節「Tone & Music Festival 2023」表演，但唱到一半卻突然往後台跑搞消失，神隱一段時間後才又回到舞台前，事後有現場粉絲拍下BIG Naughty消失舞台後的動向，他竟然是跑到後台親吻女友。值得注意的是，BIG Naughty不是第一次因為女友而出包，他先前就曾傳出為了跟女友約會，在演出大遲到，還對粉絲說謊。
事情鬧得沸沸揚揚，BIG Naughty於今（7）日在直播中道歉，針對在「Tone & Music Festival 2023」上的態度爭議，直言是自己輕率了，非常抱歉，BIG Naughty表示，沒有把粉絲的愛視為理所當然，也從未輕視演藝工作，只是因為行為與想法有差距與不足，「再次為此感到抱歉，也感謝一起工作的人，還有來看演出的粉絲。」
而在今天傍晚時，BIG Naughty在IG上傳親筆道歉信，透露當時正演唱未發表的歌曲，當作安可舞台，所以在間奏時間離開舞台，而他自己未深思熟慮的輕率行為，不只是對觀眾，也讓看到影片真相的人感到不快，因此再度道歉，承諾會好好反省，記住自己能站上舞台是多幸運，希望大家能多多指教，使他成為一個更好的人。