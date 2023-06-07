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半夜不適、診所打烊怎麼辦？　居家醫藥箱4類藥品助緩解

半夜不適、診所打烊怎麼辦？　居家醫藥箱4類藥品助緩解
半夜不適、診所打烊怎麼辦？　居家醫藥箱4類藥品助緩解

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】如果半夜不舒服，偏偏診所打烊了該怎麼辦？食藥署在粉專「食用玩家-食藥署」發文，推薦家中「常備醫藥箱」可準備止咳化痰藥、鎮熱止痛藥、抗組織胺、胃腸藥4類藥品。不過也提醒，這些常備藥都只能暫時緩解症狀，若症狀在用藥後仍然持續，甚至加重，還是要盡快前往醫療院所看診喔！

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食藥署進一步在「食藥好文網」說明此4類藥品適應症如下

鎮熱止痛藥

疼痛是許多疾病的共同症狀，例如感冒導致的喉嚨腫痛，或是外傷造成的傷口疼痛。常見的止痛藥分為兩類，分別是「非類固醇類消炎止痛藥」以及「乙醯胺酚」，這兩者對於一般疼痛皆有效果，在使用上可以根據疼痛部位是否有發炎來選擇，若組織有出現紅腫熱的現象，一般屬於發炎反應，此時可使用常見的非類固醇類消炎止痛藥（例如：布洛芬、待克菲那、萘普生等）。

另外有些類型的疼痛並沒有明顯的發炎反應，例如緊縮型頭痛，此時則可選用沒有抗發炎效果的乙醯胺酚，也能有效緩解疼痛。另外，以上介紹的兩類止痛藥，也都有退燒效果，能緩解感冒等疾病所引起發燒。

不過要注意的是非類固醇類消炎止痛藥對於腸胃較具有刺激性，且對於年長的病人，也較容易導致急性腎損傷，雖然發生的風險不高，但仍須特別注意。

抗組織胺（抗過敏藥）

過敏反應會依據過敏原侵犯的地方不同，也有不同反應，例如食物過敏會導致全身性反應，像是全身皮膚搔癢或是水腫，而花粉過敏則可能導致流鼻水、鼻塞、眼睛搔癢等症狀，接觸性過敏則會也造成皮膚紅疹。

這些過敏反應都可以使用抗組織胺類藥品來緩解，目前藥局能夠自行購買取得的藥品為第一代抗組織胺，在緩解過敏反應效果極佳，但較容易導致嗜睡的狀況，使用後須注意不應操作機械或開車，特別在年長的病人上，也可能導致尿滯留、視力模糊、便祕等症狀，若使用後發生相關症狀應立即停藥，且須做好預防跌倒的措施。

胃腸藥（制酸劑、消脹藥、吸附型止瀉劑）

在過度飲食或是過油膩的飲食中，可能造成消化不良或胃酸分泌過多等症狀，此時可使用市面上的制酸劑來進行緩解，但需要注意的是，制酸劑透過直接中和胃酸來達到效果，雖然效果快速，但長期使用可能導致胃酸反彈性的增加，建議偶爾使用即可，若長期有胃食道逆流或胃酸過多等的症狀，則應就醫診斷。

消化不良所導致的脹氣則可使用消脹氣藥來緩解，這類藥品基本上並不會吸收至人體中，副作用相對較少，但同樣的若是經常發生，也建議就醫。

若發生腹瀉症狀，是屬於較急性嚴重的問題，務必要注意補充水分，避免發生脫水問題，一般建議先使用吸附性的止瀉藥，避免使用抑制腸胃蠕動型的止瀉劑，其會造成細菌毒素無法排除而累積，吸附性止瀉藥在使用上建議須與其他藥品間隔兩小時，以避免吸附其他藥品導致藥效減低。

止咳化痰藥

感冒時，咳嗽症狀非常惱人，嚴重者甚至會影響睡眠，此時可以使用止咳藥品作為緩解，若痰液過濃無法咳出，也可以考慮搭配化痰藥品來進行自我治療，但須要注意的是，止咳化痰藥品僅為症狀緩解藥品，若長期咳嗽仍應就醫診斷，另外化痰藥品僅能將痰液變稀，因此只適用於咳不出的濃痰，而並非能將痰液消除。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58064

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