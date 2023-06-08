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選民若連署　科索沃總統不反對塞裔為主城鎮重新選舉

▲科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）表示，只要有20%選民簽署請願書，北部以塞爾維亞裔為主的城鎮就可能重新選舉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）表示，只要有20%選民簽署請願書，北部以塞爾維亞裔為主的城鎮就可能重新選舉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社科索沃普里斯汀納7日綜合外電報導）科索沃總統表示，只要有20%選民簽署請願書，北部以塞爾維亞裔為主的城鎮就可能重新選舉。美國特使指出，科索沃若想加入歐盟或北約，就須賦予塞裔更多自治權。

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科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）在辦公室接受路透社專訪時表示，她認為連署是最「民主的方式」，以重新舉行選舉。

「透過這種方式，我想我們將可確保塞裔民眾參與（投票），因為這項要求是他們所發起，來自公民本身。」

科索沃當局扶植的阿爾巴尼亞裔候選人在投票率只有3.5%的狀況下當選市長，引發北部4城鎮的暴力抗議。當地占多數的塞裔族群決定杯葛地方選舉。

奧斯曼尼表示，透過選民連署請願解除市長職務將是一種「公投」，加上重新選舉，整個過程可在數月內完成。

另外，美國西巴爾幹特使艾士可瓦（Gabriel Escobar）今天說，科索沃若想距離加入北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（European Union）更進一步，必須賦予北部塞裔為主城鎮更多自治權。

艾士可瓦也呼籲科索沃在以塞裔為主的城鎮撤離警察，並將市長去職，以降低緊張，然後舉行新的選舉。

艾士可瓦在貝爾格勒的美國大使館告訴媒體：「趟若科索沃想更接近歐洲-大西洋整合，將必須成立（塞裔自治市協會）。」

「所以這種情況將會發生。問題是會發生在這任（科索沃）政府，還是下屆、未來的政府治下。」

艾士可瓦還說，塞爾維亞必須確保科索沃北部的塞裔參與新選舉。塞國支持科索沃北部約5萬名塞裔，無論是在財務或政治上。

科索沃北部4個以塞裔為主的城鎮認為貝爾格勒是他們的首都，而不承認普里斯汀納（Pristina）的政府。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1120607

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