清潔隊員盼爭取身分立法、調高獎金　環保署：審慎研議

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對此，環保署回應，過去在灣省政府時期，臺灣省政府人事處曾訂定「臺灣省各級清潔機構清潔隊員司機技工管理要點」，規定清潔隊員的人事管理及勞動條件，後來因應精省，前行政院人事行政局針對臺灣省政府人事管理行政規定，邀集各地方政府研商，有關清潔隊員部分，會議結論為毋須統一訂定規定，由各縣市政府本於權責自行辦理。另外，前行政院勞工委員會已公告指定公務機構技工、駕駛人、工友及清潔隊員自87年7月1日起適用《勞動基準法》。
環保署指出，依現行法令規定，清潔隊員僱用是屬地方自治事項，目前各地方政府是依《勞動基準法》因地制宜僱用清潔隊員，清潔隊員的薪資多比照工友管理要點的規定，由技術工友工餉第七級150薪點起支，最高可支領至170薪點，本薪約3萬3500元至3萬5770元，並隨歷次軍公教員工調薪時調整，同時清潔隊員每月領有上限8000元的清潔獎金、上限600元的駕駛獎金以及其他獎金，合計薪資總額相當於公務人員委任第三職等至第五職等。
除了薪資之外，環保署解釋，清潔隊員休假則多以《勞動基準法》、「公務人員請假規則」及其相關規定從優辦理，且因適用《勞動基準法》，雇主應給予延長工作時間與休息日工作工資加給，同時清潔隊員享有勞動三權，可藉由團體協約方式進行爭取勞動條件，勞動條件與權益健全；而清潔隊員又為公務人員每年國民旅遊卡補助及「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」比照發給對象，「也就是目前清潔隊員的福利受《勞動基準法》及公務人員相關法規雙重保障，薪資及福利等勞動條件佳，每逢清潔隊員招考時，民眾報考情形十分踴躍。
環保署表示，各執行機關依勞動基準法進用清潔隊員，為實質雇主，有關全國環保公務機關總工會提出清潔人員身分立法之訴求，環保署已邀集相關部會研議，惟因涉及勞動基準法、地方制度法、財政紀律法等相關法規，且涉及地方政府用人權及財政自主權等，影響層面較大，環保署將持續與相關機關審慎研議由中央訂定一致性規定之可行性。
另有關調高清潔獎金及駕駛安全獎金部分，環保署將針對部分地方政府及工會的訴求，於111年已啟動「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」及「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」修訂事宜，刻正與各地方政府及相關部會研議，期提供清潔隊員更優厚的待遇。
針對全國環保公務機關總工會提出清潔人員身分立法，以及調高清潔獎金及駕駛獎金等訴求，環保署強調，正與相關機關審慎研議中。