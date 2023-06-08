高球／呂孫儀與葉甫均抓下八鳥二柏忌　ThreeBond挑戰賽並列領先

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這場比賽為兩天36洞，共有87位職業選手和9位業餘選手參賽，角逐冠軍獎盃及冠軍獎金15萬元，這是頂粵吉品股份有限公司與聚得環保股份有限公司首次共同冠名主辦這項比賽。
這場比賽是台灣職業高協(TPGA) ThreeBond挑戰巡迴賽今年賽季的第四場比賽，總獎金新台幣100萬元，TPGA與ThreeBond公司主辦，清泉崗球場協辦。
葉甫首回合鐵桿準，18個洞全成功打上果嶺，製造不少抓鳥機會，距洞最近的是第12洞的兩呎，最遠是第9洞的12呎，其他均在5呎至9呎間，他說還錯失一記第15洞的5呎抓鳥推桿；兩個柏忌都是三推，最可惜是第2洞的1呎保帕推桿沒進洞吞柏忌，另在三桿的第17洞，一桿上果嶺，第一推30呎推過頭，餘6呎下坡推，推進保住帕是今日最佳一洞。
他說：「80-120碼的鐵桿打得很準！」木桿開球失誤四個洞未上球道，推桿31推；他認為首回合出現佳績是心態調整得比較輕鬆，所以能得心應手，希望今天能繼續保持這樣的心態。
呂孫儀首回合也是鐵桿不錯，推桿也精準，27推，最遠的推桿是第10洞，距洞18呎，另有三個洞都是7呎小鳥推桿，第2洞OK小鳥，兩個五桿洞都是兩桿打上果嶺，兩推輕鬆射鳥。
詹頂立首回合五鳥無柏忌，鐵桿表現特別好，木桿也不錯，27推也優，他說另有四至五個洞都是約7呎小鳥推桿未抓下；他在第1丶9丶15三個洞都是短鐵桿給力，在50-140碼間打上果嶺，全是OK小鳥；第13洞是今天唯一抓鳥的五桿洞，第18洞一記30呎長推射鳥成功，完美結束。