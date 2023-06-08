解渴梅雨真的來了！「雨彈轟全台」時間出爐：水庫有望1週補滿
連續好幾個月的乾旱，就算5月開始有幾波降雨鋒面和颱風，但仍舊無法有效改善，不過慶幸的是，明（9）日開始，「梅雨滯留鋒面」開始影響台灣，未來一週台灣將進入長時間的「多雨天氣」。氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，多雨情況至少可能會持續到下週末左右，對南部或西半部都會是相當大的降雨壓力，不過也有機會把好幾個月的缺水一週內補完。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師歐宗學說明，今（8）日的天氣與過去幾天相似，仍是午後雷陣雨為主軸，還是有局部短時強降雨機會，提醒大家留意下午時段的天氣變化。明天開始天氣更不穩定，鋒面南下接近北部海面，帶來不穩定的環境以及水氣，各地不定時都有局部短暫陣雨或是雷雨機會，也可能會有局部較大雨勢，預估還是在下午時段的發生機會最高。
週六（6月10日）仍受到鋒面接近影響，下週日（6月11日）開始到下週轉為「低壓帶」長時間籠罩臺灣，天氣將持續不穩定，各地降雨機率都偏高，降雨的型態不像過去幾天偏向山區且集中在下半天，預估各地、全天都可能隨時會有短暫陣雨。
提醒民眾，明天開始台灣會進入一段較長時間的多雨天氣，目前觀測下來，至少可能會持續到下週末左右，有重要活動或行程建議先規劃好雨天備案。至於今年第3號颱風「谷超」，明天將逐漸開始轉向偏北移動，最新的路徑沒有變化，仍將在台灣東方遠海北上前往日本南方海面，預估對台灣仍然沒有影響。