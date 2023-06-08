名家論壇》鈕則勳／侯友宜的三個當務之急

我是廣告 請繼續往下閱讀
畢竟在三強鼎立的局賽中，柯P的形象最鮮明，年輕族群基本盤非常穩固，賴清德除台獨金孫定位明顯外，黨政資歷最豐富，又在綠軍中定於一尊，賴柯二人都有相對優勢的情況下，侯即便有明顯政績但仍然不夠，形象魅力勢必還得拉升，是以藉民進黨陷入性騷風暴之際，侯強化形象人設勢所必然。
其次，競選總部主委與總幹事宜及早確定人選。侯的起步相對於賴清德及柯文哲是比較慢的，特別是其為現任新北市長，更無法像賴、柯兩人可以趴趴走進行競選作為 ; 是以侯在組織面向若能提早就定位，借力使力，或許是可彌補其限於身份無法完全放開從手事競選的權宜之計。而就競選總部的最重要職務來說，一個是主委、一個是總幹事，前者象徵意義大，後者實際操盤選戰，兩者和候選人之關係是緊密的黃金三角，能確定主委及總幹事，競選事務的鋪陳才能有理有節。
以主委來說，王金平已多次婉拒，其實侯也可順勢洽詢國民黨中壯派來擔任主委，如台中市長盧秀燕，畢竟他和侯一樣都是五星市長、政績明顯，具全國知名度，有形象魅力與政治能量，若能擔任競總主委，等於強強聯手，對拉抬侯的選情當然有助益 ; 況且競選總部主委較偏向象徵性的職務，主要是希望產生「大咖坐鎮」的效果，以便穩定軍心，對於盧秀燕念茲在茲的台中市政，並不會產生扞格或衝突。
至於競選總幹事的人選，若也以中壯派來說，前主席江啟臣最為合適，畢竟他擔任過國民黨黨主席，熟稔國民黨地方組織運作的脈絡，也熟悉地方人士 ; 特別是江的「無私」，已經在藍軍中有其高度，形象又好，具政治能量，若能以江的優勢來助侯，也能彌補侯較不熟稔地方組織脈絡之弱勢。無怪乎脫黨參選、但仍勝出的苗栗縣長鍾東錦在和侯友宜的餐敘中都直接建議侯，「江啟臣可當大將重用」，確實有其清晰的脈絡。而盧與江若能擔任侯競選總部主委及總幹事，除了更有機會藉強化青壯接班來訴求中間與年輕選民，拉抬侯在年輕族群中的聲勢之外，更能鞏固中台灣的票源，徐圖進取南部艱困選區。
再者，拜會郭台銘，尋求支持、化解心結，仍然是侯的當務之急。畢竟郭仍然按兵不動，不對是否支持侯明確表態，其間又和柯文哲互動綿密、「山盟海誓」，雙方除了皆想借力使力增加籌碼和國民黨博弈外，郭這些舉動更會影響郭粉與挺郭地方議會議長對侯友宜支持的可能性，所以侯當然得盡快拜訪郭，且得用盡所有可能管道與人脈，和郭碰面，尋求諒解與支持。至於黨中央朱立倫和郭台銘之間因為一些流言蜚語所引發的嚴重心結，還得由朱立倫來進行處理，該澄清的一定要持續強力澄清，若是其間論述真的引發郭董不悅，該道歉的也得要道歉，不然真的會被坊間認為，黨中央某程度的在扯侯的後腿，這樣更不利於侯的選情。
若這三件事，侯能能夠快速搞定，加上他已不斷地拜訪黨內人士、提出政見和賴清德直球對決，並已進行空戰與網路直播，支持度谷底翻升應該在情理之中，而只要侯的支持度能回穩，本來見不到、或某程度作壁上觀、甚至待價而沽的黨內大咖們歸隊挺侯的可能性就會愈來愈高了。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com
更多「侯友宜參選總統」相關新聞。