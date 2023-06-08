中正預校爆類流感群聚！已有65人確診染病 今日起全校停課一週
中正預校驚傳類流感群聚，截至昨日，已有65名個案染疫，對此，校方宣布啟動應變機制，今（8）日起全校停課1週，學生返家居隔管理，改採遠距教學授課，另高市衛生局也針對校方未主動通報，開罰1.2萬罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，高雄市衛生局在本（6）月2日接獲鳳山區二衛生所通報，中正預校疑似有呼吸道傳染病群聚事件。經疫調，指標個案發病日為5月11日，後續多名學生也確診，衛生局為釐清感染病原體，已針對4名發病個案採檢送驗檢體（含流感、腺病毒、RSV、腸病毒、COVID-19），另針對校方因未依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報，且違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條處新台幣1萬2000元罰鍰。
群聚風波擴大，中正預校鑑於部分學生上呼吸道感染，為周延防治作為，已立即啟動應變機制，宣布今日起停課一週，學生返家居隔管理，改採遠距教學方式授課，學校也同步進行全面清消作業、持續監測與掌握人員身體健康及心緒狀況，並以最嚴謹的態度，與各級衛生單位、國防部各項管控措施，落實傳染病防治。
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