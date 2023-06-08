樂天女孩變身「櫻花妹！」筠熹、岱縈、陳伊任山口縣觀光大使
樂天女孩筠熹、岱縈、陳伊的觀光大使行程來到日本山口縣山口市的「菜香亭」，菜香亭由第一代老闆齋藤幸兵衛在距今大約140年前創業，創業之初是一家料亭（日本傳統高級料理餐廳）。
記者吳政紘/綜合報導
齋藤先生手藝絕佳，曾在明治天皇視察山口縣時擔任御廚。料亭菜香亭自創業之後，120年來都以「山口的迎賓館」之姿，招待許許多多的名人，包括初代總理大臣伊藤博文與財政界、文化界人士等。這座歷史悠久的料亭結束營業後，移築復原至現址，現在做為市民交流的空間使用。
裡面掛著伊藤博文、安倍晉三等山口縣出身的總理大臣與田中角榮等歷史名人的匾額。每個人書寫的文字都展現出其個性，十分有趣。
「這邊入場門票才100日幣，相當便宜！裏面建築古色古香，還有許多日本名人的字畫，值得一訪。這裏也提供和服體驗，你看我們是不是秒變女大臣？我們在室內和庭園拍美美照，體驗日本獨特的氛圍，真的是不虛此行啊！」樂天女孩筠熹說。
「在這裡可以盡情欣賞日本的飲食、器皿、建築、庭園，以及美術品、日常用具、藝妓、傳統音樂等正統文化之美。大家有來山口市一定要到此一遊唷！」樂天女孩岱縈大力推薦。