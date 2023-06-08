疫情再攀高峰！盧秀燕宣佈2歲以上兒童免費發放2劑快篩

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市長盧秀燕今（8）日表示，暑假即將到來，孩子可能會有許多暑期活動，感染風險隨之提升，因此，台中市政府首創「暑期守護兒童健康專案」。自6月12日至7月12日針對2至12歲兒童，免費發放每人2劑COVID-19家用快篩試劑。鑑於國小畢業典禮在即，小六生將統一於明天發放，其他國小及幼兒園學童透過學校與幼兒園發放、未就學兒童則請家長持戶口名簿或戶籍謄本，於上班時間至各區公所領取。
曾梓展提醒，孩童如出現發燒、呼吸道症狀等疑似COVID-19症狀，家長可先協助篩檢，經快篩陽性、出現發燒超過48小時或高燒超過39度、活動力不佳、呼吸急促、持續嘔吐或腹瀉等症狀，應儘速就醫。
台中市5-11歲第3劑追加劑完成率約23.4%，曾梓展鼓勵家長帶符合條件的兒童踴躍施打疫苗，5月16日起，完成基礎劑的幼兒可接種BA.4/5次世代莫德納疫苗。此外，台中市自5月15日起推動接種新冠疫苗送4劑快篩試劑活動，請符合資格且尚未接種的民眾，儘早至全市合約院所接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。