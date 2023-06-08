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學生證有優惠！畢業季吃火鍋抽「全桌7折」　老師免費送魚蝦拼盤

▲石研室憑學生證消費抽獎「全桌7折」優惠，老師憑教師證，直接免費招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」。王品「12MINI快煮鍋、石二鍋各有第2鍋半價、加菜優惠。（圖／石研室提供）
▲石研室憑學生證消費抽獎「全桌7折」優惠，老師憑教師證，直接免費招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」。王品「12MINI快煮鍋、石二鍋各有第2鍋半價、加菜優惠。（圖／石研室提供）

記者蕭涵云/綜合報導

畢業季學生證優惠多多！石研室即日起至6月30日，憑一張學生證消費就可以抽獎，最高可享「全桌7折」優惠，還有免費肉盤、海鮮小總匯等加菜禮，人人有獎；老師更是憑教師證，到店消費直接免費招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」。王品「12MINI快煮鍋」新開店，泰式酸辣鍋「第2鍋半價」好康；石二鍋則有滿額加菜優惠。

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主打爆炒石頭火鍋的創意台式火鍋「石研室」，在文青店裝裡享用六杯雞鍋、塔香蛤蜊鍋、醬爆黃金蒜蝦鍋等台式火鍋，受到學生與小資族歡迎。即日起至6月30日，推出畢業季「石」來運轉、輪盤豪禮活動，持學生證或教師證到店消費各有優惠！

▲石研室憑學生證消費，抽獎「全桌7折」或加菜招待，人人有獎。（圖／石研室提供）
▲石研室憑學生證消費，抽獎「全桌7折」或加菜招待，人人有獎。（圖／石研室提供）
📌石研室：憑學生證抽獎！最高「全桌7折」優惠
活動期間內，憑一張學生證到石研室消費，即可全桌參加抽獎，最高可享「全桌7折」優惠，還另有招待嚴選五花肉一份、海鮮小總匯一份、肉盛拼盤一份、花枝丸/牛肉丸/芋頭丸一份、滷豆腐/滷豆鴨一份、特製花枝漿 一份、附餐升級一份，共八大獎項可以抽，重點是人人都有獎。

▲老師憑教師證吃石研室免費加菜，招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」。（圖／石研室提供）
▲老師憑教師證吃石研室免費加菜，招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」。（圖／石研室提供）
📌石研室：​​​​​​​憑教師證免費加菜！招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」
石研室為感謝老師辛勞，只要憑教師證到店消費，免費招待「魚拼盤」或「蝦拼盤」一份，直接幫老師們加菜！

▲12MINI快煮鍋限店優惠，泰式酸辣鍋「第2鍋半價」、肉量加倍。（圖／王品集團提供）
▲12MINI快煮鍋限店優惠，泰式酸辣鍋「第2鍋半價」、肉量加倍。（圖／王品集團提供）
📌12MINI快煮鍋：限店優惠！泰式酸辣鍋「第2鍋半價」、肉量加倍
王品「12MINI快煮鍋」新開新莊中平、新店中正店，即日起至6月9日，內用、外帶肉量直接加倍。三重正義北店6月21日開幕，6月26日至6月27日泰式酸辣鍋「第2鍋半價」優惠，限量50組；6月28日至6月30日限時3天，內用、外帶肉量直接加倍。

▲石二鍋至7月底，滿額加菜也有優惠。（圖／王品集團提供）
▲石二鍋至7月底，滿額加菜也有優惠。（圖／王品集團提供）
📌石二鍋：滿額加菜有優惠
全台石二鍋即日起至7月31日，消費套餐或單點滿238元，即可以優惠價加購炸豆皮、五花QQ豬與期間限定雙鮮拼盤。


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