全家拿鐵買1送1來了！7-11今起咖啡「買5送2」　拿鐵、美式都能搭

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家明（9日）起至6月11日，購買「大杯冰棉被拿鐵」可享買1送1（原價75元）；並且即起至6月10日前，以及6月19日至6月22日前，「全家」完成包裹取件，即可獲得Fami!ce全家霜淇淋特價9元優惠券（數量有限，單筆交易最多贈5張），新口味嗨嗨蘇打（原價49元），添加台灣在地檸檬原汁平衡酸甜味道，並增加雪酪口感，品嚐起來清爽不膩口，綜合口味推薦搭配小農牛奶霜淇淋，與「嗨嗨蘇打」完美融合，滑順濃香再提升。
🟡7-11「冰檸檬冬瓜珍珠」新品優惠
6月14日至6月20日止，行動隨時取購買「冰檸檬冬瓜珍珠」每日限量2杯特價99元（原價2杯140元）；門市6月27日前嚐鮮價55元，別忘了搭配自帶杯折扣，平均單杯50元開喝。
🟡7-11麻吉節，美式、拿鐵買5送2
6月8日至6月14日止，行動隨時取多款飲品組合買5送2，最夯的美式、拿鐵通通都能搭。
📍桂花蘋果風味氣泡咖啡5杯送桂花蘋果風味咖啡2杯（現省160元）
📍濃萃拿鐵5杯送特大杯美式咖啡2杯（現省120元）
📍蜂蜜拿鐵5杯送蜂蜜美式咖啡2杯（現省160元）
📍大杯精品拿鐵5杯送中杯冰精品燕麥拿鐵2杯（現省220元）
📍香鑽水果茶5杯送一顆檸檬青茶2杯（現省140元）
📍黑糖珍珠撞奶5杯送珍珠奶茶2杯（現省120元）