宜蘭親子飯店暑假優惠整理 賞「世界最可愛的羊」！遊艇自駕體驗
暑假想帶小朋友國內旅遊，可參考最近不少飯店推出的有趣住房專案。像是有「最美親子飯店」之稱的綠舞國際觀光飯店，推出於6月30日前預訂7、8月住宿，即享黑RURU CAFE無須低消免費入園參觀，近距離欣賞有「世界上最可愛的羊」稱號的「瓦萊黑鼻羊」，遊園另有梅花鹿、水豚、羊駝等受到台灣人喜愛的萌寵。礁溪寒沐酒店推出第二屆兒童夏令營，包含體驗位於烏石港碼頭的「遊艇自駕」，或是參加位於頭城小山丘馬場的「馬術活動」，3天2夜專案價2萬6000元起。
記者葉盛耀/綜合報導
來自瑞士的「瓦萊黑鼻羊」號稱世界上最可愛的羊，毛茸茸的身軀配上招牌黑麻麻的臉是最特別也是最可愛的特徵，是動畫《笑笑羊》的真實版。此次綠舞國際觀光飯店，推出7、8月的住房專案，可免費入園參觀，入園客人可現場加購牧草感受超療癒的餵食體驗。
另也推出超Q羊駝造型冰淇淋，以及因應端午節而推出「甜心馬卡龍」禮盒，內含哈密瓜、百香果、柑橘、巧克力、覆盆子5種口味，每盒10入售價880元。
礁溪寒沐酒店推出第二屆兒童夏令營，「遊艇自駕」與IYT學校「Red Oyster Yacht Club紅牡蠣遊艇俱樂部」合作，由專業教練介紹帆船構造，並讓小孩學習海圖、體驗帆船操控與練習結繩，可入住「日式詠泉居」一泊二食兩晚3萬1000元起。「馬術課程」則是透過教練帶領小朋友認識馬匹，學習餵馬與牽馬，進而體驗小牛仔樂趣，入住「日式詠泉居」一泊二食兩晚2萬6000元起。