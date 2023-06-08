柯文哲稱「台灣人不是想要釣魚台土地」？藍黨團批：國際常識不足
民眾黨主席柯文哲近日前往日本訪問，他接受日本媒體《NHK》專訪時提到，台灣漁民無意爭釣魚台這塊地，只是希望能在那捕魚。對此，立法院國民黨團今（8）日表示，釣魚台主權放棄並非一人就能決定，國家領土變更案需立法院通過，並痛批柯國際常識嚴重不足，赴日前沒做好功課，怎會不想要那塊土地？
記者翁子竣／台北報導
國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳表示，釣魚台漁權為前總統馬英九2013年時，於台日漁業會談後所簽署，這是在擱置主權爭議下所做出決定，不代表我方要放棄釣魚台主權。釣魚台地址為我國宜蘭縣頭城鎮大溪里，郵遞區號為290號，他要告訴柯文哲，即便今天成為中華民國總統，也沒有辦法一人決定要不要釣魚台主權。
謝衣鳳指出，即便現在訪日到人家地方做客，也不能隨便喊不要釣魚台。他強調，國家領土變更案需最高民意機關，也就是立法院通過，並由公民複決後才能決定，意即是中華民國所有國民共同決定，絕不是任一個總統就能自己決定。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗則質疑，不曉得柯文哲怎麼會有這種想法？奉勸柯講話慎重一點，「他講一般來說台灣民眾並非想要那款土地，他不想要嗎？國民黨想要，2300萬民眾都想要那塊土地。」
曾銘宗說，中華民國疆域每位民眾都想確保，柯文哲怎麼會不想要？不明白柯怎會講出這種莫名其妙的話。他更諷刺柯訪日前「沒做好功課」，台日漁業協議在2013年4月簽署、同年5月生效，也就是台日在重疊海域擱置爭議，讓雙方漁民都可捕魚。
曾銘宗酸柯文哲，國際常識嚴重不足，出國訪問前應該好好做功課，2300萬人都想要那塊土地，「屬於中華民國的任何一塊土地我們都想要。」