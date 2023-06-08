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Wendy爆分手孫生「每天醉生夢死」！揭男友條件：動手偷吃都不行

▲Wendy（右）去年12月與孫生（左）分手，近日Wendy被問到當時分手的心情，坦言「每天醉生夢死」。（圖／翻攝自孫生IG）
▲Wendy（右）去年12月與孫生（左）分手，近日Wendy被問到當時分手的心情，坦言「每天醉生夢死」。（圖／翻攝自孫生IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」電豹女成員林宛璇（Wendy璇璇）和網紅團體「反骨男孩」成員孫生於去年12月分手，不過兩人依舊維持好友關係，一舉一動仍受到網友高度關注。近日，Wendy在IG限時動態開問答與粉絲互動，被問到當初分手後的心情，坦言「每天醉生夢死」，也揭開未來男友的條件「不要動手跟不要偷吃」。

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▲▼Wendy昨日在IG發出性感跨年照。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲Wendy擁有甜美臉蛋、火辣身材，是不少人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲▼Wendy宣布和孫生分手。（圖／翻攝自wendy璇璇 IG）
▲Wendy（左）與孫生（右）於去年12月分手。（圖／翻攝自wendy璇璇 IG）
Wendy近日在IG限時動態回答粉絲問題，有網友問當初分手時是否很難受、是怎麼調適心情的？她坦言：「誰分手不難過？剛分手的我有一陣子超難過，每天醉生夢死去喝酒，然後狂出國散散心，但後來我發現不能這樣一直下去，目標改放在事業上，去做別的事情，找一堆事情做，自然慢慢會好起來，現在的我很快樂啦！」更反過來安慰網友：「相信妳可以找到下一個，下一個會更好。」

▲被問到分手心情與喜歡怎樣的男生，Wendy全說了。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲▼被問到分手心情與喜歡怎樣的男生，Wendy全說了。（圖／翻攝自Wendy IG）
▲▼被問到分手心情與喜歡怎樣的男生，Wendy全說了。（圖／翻攝自Wendy IG）
 
另外，也有網友問她喜歡的男生類型，Wendy表示自己喜歡牙齒整齊、乾淨、會運動，且要對她好，不要太摳（小氣）脾氣也不要太差，「對男人的底線就是，不要動手跟不要偷吃」，不過也因為網友問的感情問題太多，讓她無奈直呼：「拜託別再問我其他感情的問題，不想再亂炒話題。」

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