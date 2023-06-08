112學年度分科測驗今起至19日報名　招聯會曝確診隔離補救措施

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「112學年度學科能力測驗成績以15級分制與60級分制表示之成績查詢」已於4月11日公告於大考中心網站學科能力測驗「試務專區」，報考112學測的考生可上網查覽。
有關分科測驗報名事項，大考中心指出，高級中等學校的3年級學生已取得畢業證書者，可由原就讀學校集體報名或個別報名方式，擇一辦理；若尚未取得畢業證書，一律經由原就讀學校集體報名；高級中等學校的非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼的補習班報名，或個別報名。
大考中心提醒考生，分科測驗全面開放試場冷氣服務，如因身心因素需於無冷氣試場應試者，請於報名時勾選無冷氣試場並加註說明申請事由，報名日期截止後，不得要求更改。報名完成登錄後請至本會大考中心網站分科測驗「試務專區」或以電話語音（02-
23643677）查詢報名處理情形。
另外，COVID-19已自法定傳染病第5類改為第4類，不再限制篩檢陽性及中重症考生不得應試，招聯會表示，但是若有考生在分科測驗考試期間，因為COVID-19疫情防疫規定於考試期間不得應考，必須提出由各地衛生局所發出的「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通書及提審權利告知」文件，向招聯會申請適用分發入學招生管道補救措施。
考生要適用補救措施必須是已經報名112學年度分科測驗，因COVID-19防疫規定致無法應試或無法全程參與考試，並通過112學年度分發入學招生管道證明文件審查，且提出因COVID-19疫情無法應試的相關佐證資料，在7月7日上午9點起至7月14日下午5點止，填妥申請表，連同考生因COVID-19疫情無法應試的相關證明文件加密壓縮後， E-mail 至招聯會公務信箱（jbcrc@jbcrc.edu.tw）並致電確認，經招聯會審查認定通過者，在7月28日下午4點30分前繳交備審資料及志願切結書等相關表格，8月15日個別通知錄取結果。
招聯會執行秘書王文俊指出，符合適用補救措施的學生，分發原則及審查方式有4類，考生得選擇其中一類，第一類是選擇分發入學管道志願校系的考生，檢附自傳、讀書計畫及高中3年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送所申請的校系審查，最多填6個志願，按獲錄取校系及志願序分發。考生如果有參加今年大學入學測驗，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。
第一類6個志願錄取與否是由校系審查後決定，皆以外加名額錄取，惟涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外。
第二類是今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，可以申請分發原繁星錄取校系；第三類是今年以申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，選擇1個校系分發；第四類則是今年度大學申請入學補救措施管道獲「錄取」後放棄，選擇1個校系分發。
王文俊表示，考生依考試規定可參加考試而自行選擇不參加考試不得適用此補救措施，另，申請補救措施之考生，不得再參加當學年度分發入學招生管道登記分發，相關細節公布於招聯會網頁「大學繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案」。
招聯會提醒，大學申請入學進入最後作業階段，錄取生在今、明兩天向甄選委員會登記就讀志願序，14日公告統一分發結果。若是要選擇分發入學管道的學生，從今天起到19日報名分科測驗外，已經獲得「繁星推薦」第8類學群或「申請入學」錄取的考生，也要記得在14日到17日期間放棄錄取資格。